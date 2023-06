Nakon orgija shvatio je koliko će se njegov život promeniti.

Izvor: Instagram/snctmsociety/screenshot

"Najveće pitanje za mene je - šta sad sve ovo znači?", rečenica je kojom anonimni muškarac završava svoju ispovest. U želji da razbije monotoniju koja je nastupila uz zajednički život sa devojkom, par je odlučio da poseti se*s klub. U svojoj ispovesti, muškarac detaljno otkriva kako izgledaju orgije i zašto će one drastično promeniti njegov život. U glavi mu se pojavilo pitanje na koje, kako kaže, nema odgovor.

Njegovu ispovest prenosimo u celosti:

DONOŠENJE ODLUKE

"'Da li ste sigurni da je ovo mesto gde želite da idete?', upitao je taksista Elu, moju devojku i mene dok smo izlazili iz kola u centru Los Anđelesa. 'Mislim da smo na pravom mestu', rekla je Ela samouvereno. Bilo je kasno, ali mi smo bili avanturistički raspoloženi. Znali smo adresu uglednog se*s kluba koji je bio odmah iza ugla. Kada smo prošli kapiju prekrivenu bodljikavom žicom i prošli kroz neupadljivo predvorje, mahnuli su nam iz prostora sa plišanim nameštajem i slabog osvetljenja. Ponavljali smo svoju mantru - 'Probaj bilo šta jednom, možda čak i dvaput'.

Vlasnik kluba priredio je gostima neverovatno jeziv ples, a mi smo gledali ostale goste. To su uglavnom ljudi prosečnog izgleda u 40-im ili stariji. Nikada nisam bio Kazanova. Do diplomiranja, broj žena sa kojima sam imao odnos, bio je jednocifren. Dobio sam džekpot kada je Ela, tada moja najbolja drugarica, priznala da je zaljubljena u mene. Preselili smo se u blistavi Los Anđeles. Bili smo u ranim dvadesetima i želeli smo da budemo koketni, ali kada smo se uselili, zajednički život nam je lupio šamar - prepirke oko novca, karijere, planova i čišćenja učinile su naše živote kod kuće stresnim i nese*sualnim.

Ovo je bila 2016. godina, kada se činilo da svi odjednom pričaju o otvorenim vezama. Emisije i podkasti su maltene to prezentovali kao da je potpuno normalno. Ela i ja smo to primetili i ubrzo počeli da se pitamo: Da li bi ovo moglo da bude za nas? Može li otvaranje naše veze doneti neku avanturu u naše živote? Da li je to bilo upravo ono što nam je trebalo da malo prodrmamo stvari?

KAKO POČINJU ORGIJE?

Odlučili smo da uđemo u ovaj nepoznati novi svet tako što smo prisustvovali se*s zabavi. Mislili smo da ako imamo odnos sa drugim parovima ili ljudima zajedno, šanse da budemo ljubomorni bile bi smanjene. Pronašli smo plišani kauč i počeli da se ljubimo. Brzo smo privukli pažnju. Većina gostiju rado je gledala, a oni koji su se usudili da nam se pridruže, nisu bili naši tipovi. Na sreću, ispoštovali su brzo odmahivanje glavom sa 'ne' i ostavili nas da sami nastavimo da se povezujemo.

Na kraju nam je prišao zgodni par i pitao: 'Želite li da zamenite partnere?'. Ela i ja smo pregledali ovaj negovani par - on u košulji na kopčanje, a ona u uskoj haljini, jako zgodna. Razmenili smo poglede i klimnuli glavom, a potom krenuli za njima u privatnu sobu. Ela i ja smo stisnuli ruke kao da smo na uzbrdici rolerkostera, nervozni i uzbuđeni, ali definitivno spremni. Bili smo uvereni da možemo da odemo ako treba, a trema je bila se*si.

Privatna soba imala je krevet sa baldahinom, prekriven ružičastim zavesama i disko kuglu koja se vrti. Smejali smo se svo četvoro, a onda su se oni nama približili. Prvo su se devojke poljubile. Pogledao sam čoveka, ali umesto da mi priđe, on je samo bodrio naše devojke. Počeli smo da se povezujemo - ja sa ovom novom ženom i Ela sa ovim novim muškarcem na krevetu. Postavili smo se tako da Ela i ja i dalje možemo da se ljubimo, namigujemo, održavamo komunikaciju. Tako smo 'merili' koliko nam je prijatno.

Nestala je i nervoza koju sam osećao. Ispostavilo se da je teško biti ljubomoran na nekoga ko ima odnos sa tvojom devojkom kada se u tom trenutku ti spajaš sa njegovom ženom i to pored njega. Koliko god ovo bilo novo i čudno, osećao sam se sigurno u vezi sa Elom jer smo ovo radili zajedno, bukvalno jedno pored drugog. Deo mene se pitao kako ovo izgleda spolja. Grešno? Netradicionalno? Hedonistički? Ipak, drugi deo je prestao da dopušta da misli remete dobar provod. Dozvolio sam sebi da se prepustim i budem potpuno u trenutku i, u toj mračnoj prostoriji koja je pulsirala glasnom muzikom, podmazana pićem i znojem, sa svim našim telima koja su se trljala i dodirivala, moja želja je počela da se kreće u pravcu koji nisam očekivao.

OSEĆAJ POSLE

Punoletstvo u predgrađu ranih 2000-ih. Šalio sam se sa svojim vršnjacima o glupim forama i uvek bih rekao da prestanu, kad god neko od njih iz zezanja kaže da sam 'gej'. Kupio sam Playboy i gledao mnogo filmova za odrasle. Strejt sam. Ipak, bilo je trenutaka kada mi je odnos muškaraca privukao pažnju. Svaki put je počeo slučajno, a mene je zanimalo kako to izgleda. Uvek se vratim i usredsredim na žene i izbrišem istoriju pretraživanja.

Vozeći se kući iz se*s kluba, taksista nas je pitao: 'Pa, šta ste vi radili ovde dole?'. Ignorisali smo pitanje i počeli da pravimo retrospektivu. Složili smo se da je sve prošlo bolje nego što smo očekivali i da su naši novi prijatelji bili privlačni. Ela je zaista uživala u zbližavanju sa drugom ženom. Ipak, ja nisam mogao da prestanem da razmišljam o drugom momku. I pored takve atmosfere, drugi čovek i ja smo se jedva dodirnuli. Držao je distancu sve vreme dok smo bili zajedno.

Voleo bih da nije. Nikada nisam intimno dodirnuo drugog muškarca. Najviše me je iznenadila spoznaja da to želim. Kada sam stigao kući, nakon dugog tuširanja, muzika je i dalje odzvanjala u mojim ušima. Nisam bio siguran kako će Ela reagovati, ali složili smo se da budemo vrlo iskreni u vezi sa svim našim osećanjima, pa sam priznao: 'Mislim da bih možda želeo da pokušam da imam odnos sa muškarcem'.

'To je strava', odgovorila je Ela. Brzo je dodala: 'Želim da pokušam da se povežem sa devojkom'. Mislili smo da bi odlazak u se*s klub bio naš način da imamo vezu koja nije dosadna. Umesto toga, shvatili smo da je to bilo početno iskustvo koje je pokrenulo potpuno novo istraživanje nas samih i našeg odnosa. Bili bismo tim koji bi u tandemu sprovodio istraživanja, neprestano delio beleške i podatke. Svidela nam se naša jedinstvena strategija.

Najveće pitanje za mene je bilo: Šta ovo znači za moju se*sualnost? Pomisao da imam odnos sa momkom me je učinila nervoznim. Ako mi se svidelo, da li to znači da sam gej? Da li sam sebi rekao da volim žene samo zato što sam se plašio istine? I ako je tako, šta bi to značilo za Elu i mene? Da li bismo raskinuli? Da li sam bise*sualac? Nisam imao i nemam nijedan od odgovora", završio je svoju ispovest muškarac koji je želeo da ostane anoniman.