Njemci su izračunali koliko zapravo košta odgajanje djece.

Izvor: Milos Tesic/ATAIMAGES

Koliko izdržavanje djeteta roditelje košta do 18. godine? Njemci su sada izračunali sve troškove - od rođenja do punoljetstva i zaključak je da su sa godinama izdaci sve veći Kako se navodi, bebama je potrebna kompletna oprema, kasnije stižu i troškovi njege i obrazovanja, baš kao i igračke i aktivnosti u slobodno vrijeme, pametni telefon i po potrebi vozačka dozvola. Što je potomstvo veće, obično ima više (i skuplje) potrebe. Ali koliko novca roditelji moraju potrošiti prije nego što postanu punoljetni?

Prema Njemačkom zavodu za statistiku, u 2018. godini parovi su u proseku potrošili 763 eura mjesečno za dijete (9.756 eura/godišnje). Samohrani roditelji s jednim djetetom takođe su u prosjeku potrošili samo 53 eura manje (8.520 eura/godišnje), piše Fenix magazin. Hrana, odeća i stanovanje čine više od polovine izdataka, dok samo 15 odsto izdataka se daje za kulturne sadržaje, aktivnosti u slobodno vrijeme i zabavu. Kako pišu njemački mediji, ako porodica ima više djece, troškovi malo padaju.

S dvoje djece troškovi iznose 1.267 eura mjesečno (umjesto 1.526 eura), s troje djece 1.770 eura. To je vjerovatno zbog toga što su neke potrebne stvari za dijete već tu, od starije djece. Ako pogledate pojedinačne godine djetetova života, postaje jasno: što je potomak stariji, to postaje skuplji. Prema podacima Njemačkog zavoda za statistiku, roditelji troše oko 679 eura mjesečno za šestogodišnje dijete (8.148 eura/godišnje), za dijete od dvanaest godina to je u prosjeku 953 eura (11.436 eura/godišnje).

Do 18. godine dijete košta ukupno gotovo 165.000 eura, pišu njemački mediji i navode kako je taj iznos u mnogim regionima moguće kupiti nekretninu srednje veličine. Kad je sama škola u pitanju, roditelji moraju puno da ulažu. Prema članku objavljenom na eltern.de, osnovnoškolska djeca u nekim saveznim zemljama plaćaju više od 100 eura po školskoj godini (npr. Saska-Anhalt: 220 eura, Porajnje-Falačka: 149 eura, od 2022.). Donja Saska (18 eura/školska godina, od 2022.) i Tiringija (23 eura/školska godina, od 2022.) dosta su jeftinije. Ti se troškovi obično udvostruče u srednjoj školi.

Naravno, ove brojke su samo prosjek. Definitivno postoje načini na koje možete uvijek iznova uštedjeti novac. Oprema za bebe, uključujući dječija kolica i stolice za hranjenje, mogu se kupiti i polovni, baš kao i dječija odjeća.