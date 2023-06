Najveći skandal u kvizu "Želite li da postanete milioner" se dogodio u septembru 2001. godine.

Izvor: Youtube/printscreen/Who Wants To Be A Millionaire?

Najveći skandal u istoriji popularnog kviza "Želite li da postanete milioner?", ali i televizije uopšte se desio 2001. godine. Britanac Čarls Ingram (59) je u septembru 2001. tačno odgovorio na završno pitanje kviza, ali na kraju nije dobio ništa jer se ispostavilo da je varao pred očima publikom, voditelja i gledalaca. A kako je bivši vojnik varao?

U publici je sjedio njegov prijatelj Tekven Vitok koji je kašljao svaki put kada bi se spomenuo tačan odgovor i tako je Čarls došao do miliona. Ingramova supruga Dajan savjetovala ga je da odustane na manjem iznosu kako niko ne bi ništa posumnjao, ali on to nije učinio.

Milioner prevara Izvor: YouTube/Who Wants To Be A Millionaire?

Domaćin Kris Tarant nije primijetio nikakvo sumnjivo ponašanje dok je postavljao pitanja, ali mu je kasnije član osoblja rekao da misli da je takmičar varao. Pitanje od milion funti glasilo je: - Pod kojim imenom je poznat broj jedan iza kojeg slijedi sto nula? Ponuđeni odgovori su bili: A) Gugol, B) Megatron, C) Gigabit ili D) Nanomol. Tačan odgovor je bio pod A), Gugol, iako je prevarant prvo izjavio da nikada nije čuo za to, a na kraju se odlučio upravo za taj odgovor, što je voditelju ipak bilo čudno.

Pitanje za milion funti Izvor: Youtube/BYESIS

Prevarante je prijavio Leri Vajthurst, takmičar brzih prstiju, a slučaj je završio na sudu. Ingram je tvrdio da nije podsticao, slušao niti primjećivao bilo kakvo kašljanje, ali video dokazi su opovrgli njegove tvrdnje. Čarls, njegova supruga i Ingram su na kraju dobili uslovne kazne i morali su da plate kaznu od 115.000 funti.

"Ingram nikada nije čuo za gugola, ali je ipak bio spreman da rizikuje. To nema nikakvog smisla", napisali su fanovi emisije, a istakli su i kako je kod većine ostalih odgovora bio vrlo nesiguran i imao je vrlo smiješna objašnjenja ponuđenih odgovora. Ovaj slučaj je dobio i svoju seriju pod nazivom "Kviz". Autor serije Džejms Grejem veliki je obožavalac kviza "Želite li da postanete milioner?".

"U to vrijeme, kao i svi, bio sam opsjednut ovim slučajem. Nisam mogao da vjerujem da je neko u stanju da pokuša da ukrade milion funti pred kamerama i publikom", rekao je Džejms, koji je u nastavku kreirao tri epizode ​​serije. Prvo je priprema za kviz, zatim sam nastup i na kraju suđenje i sve ono što je prevara sa sobom donijela.