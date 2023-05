Aleksej Danilov istakao da je Ukrajina spremna da krene u kontraofanzivu u svakom trenutku.

Izvor: Profimedia

Oružane snage Ukrajine spremne su da krenu u kontraofanzivu u svakom trenutku, izjavio je sekretar Saveta za nacionalnu bezbijednost i odbranu Ukrajine, Aleksej Danilov, u intervjuu za BBC.

"Mi smo uvijek spremni. Isto kao što smo bili spremni da u svakom trenutku branimo svoju zemlju. To nije pitanje vremena. Mi treba da shvatimo da ne možemo da propustimo ovu istorijsku priliku da postanemo zaista nezavisna, velika evropska zemlja", rekao je Danilov.

Tim riječima je Danilov odbacio pretpostavke da je operacija već u toku. Takođe je rekao i da je ukrajinska vojska spremna da pokrene kontraofanzivu čim komandanti zaključe da Kijev "može da postigne najbolji rezultat u toj fazi rata".

"To se može dogoditi sjutra, prekosjutra ili za sedam dana. Bilo bi čudno da sada govorim o datumima. To se ne radi. Naša država je stavila na nas veliku odgovornost", kazao je Danilov. On je dodao da su kijevske vlasti svjesne toga da ukrajinska vojska nema prava na grešku.