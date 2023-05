Nakon što je ajkula ugrizla mladića sa Floride, osetio je neverovatan bol.

Izvor: YOUTUBE/CBS NEWS MIAMI

Mladića sa Floride ugrizla je ajkula za nogu dok je sa prijateljima bio u podvodnom ribolovu. Kevin Blanko (20) je napadnut u četvrtak dok je sa prijateljima bio u vodi na dubini od nekoliko metara. Nakon što ga je ajkula ugrizla, osetio je neverovatan bol. Prijatelji su ga odmah stavili na brod i odvezli do doka, odakle ga je hitna pomoć prebacila u obližnju bolnicu.

"Osećam sam se kao da me je udario auto. Kada me je ščepala za nogu, rekao sam samo 'au', desilo se, ujela me je ajkula. Samo sam videla veliku sivu figuru i u deliću sekunde me je napala. Ne sećam se tačno bola, ali sećam se pritiska i sile koja me je udarila. Svaki put kada zatvorim oči vidim ajkulu", rekao je mladić iz bolničkog kreveta.

"Odmah sam skinuo kaiš i stegao sam ga oko njegove noge što sam jače mogao, jer je gubio mnogo krvi", rekao je njegov prijatelj, a doktor je dodao da je ujed bio sam par centimetara od butne arterije.

Pokazao je užasne rane na nozi koju mu je napravila morska neman. On se sada oporavlja u bolnici okružen prijateljima i porodicom. Doktori kažu da njegova povreda izgleda puno gore nego što zapravo jeste i očekuje se da će se u potpunosti oporaviti.