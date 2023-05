Ukrajina je krenula sa čistkom krtica koje su otkrivene u vojnom vrhu.

Izvor: Profimedia/ABACA

Dok svi čekaju dugo najavljivanu prolećnu kontraofanzivu i krvave bitke za Bahmut, Ukrajina nastavlja čistku oko dvostrukih agenata u svojoj špijunskoj službi, navodeći da su izdajice na najvišem nivou pripremile teren za prošlogodišnju rusku invaziju pomažući neprijateljskim snagama da zauzmu južni grad Herson i nuklearnu elektranu na sjeveru. Tatjana Sapian, portparol državnog istražnog biroa Ukrajine, rekla je da su se ruski obavještajni operativci infiltrirali u ukrajinsku bezbjednosnu službu i lokalnu vladu, potkopavajući Ukrajinu iznutra uz pomoć odbeglih promoskovskih ukrajinskih zvaničnika, koji su pobjegli iz zemlje nakon pobune na Majdanu u 2014. godini.

Sapian je sugerisala da bi ova otkrića mogla biti samo "vrh ledenog brijega". "Mreža je mnogo šira i istraga se bavi otkrivanjem svih okolnosti i radnji pojedinih osoba koje su izazvale brzo zauzimanje dijela juga od strane trupa agresora sa teritorije anektiranog Krima", rekla je ona, piše Politiko. Početkom ovog meseca, državni istražni biro Ukrajine, u saradnji sa SBU (Službom bezbednosti Ukrajine), zaključio je istragu protiv Olega Kuliniča, bivšeg šefa krimskog odjeljenja SBU, sa sjedištem u Hersonu. Policija je osumnjičila Kuliniča da radi kao krtica FSB-a. Ističu da se uvlačio na sastanke najvišeg nivoa bezbjednosti u Ukrajini uz pomoć odbeglih proruskih zvaničnika i bivšeg poslanika koji je sankcionisan od strane Sjedinjenih Država.

"U prvim satima invazije, Kulinič je namerno blokirao sve pokušaje da se rukovodstvo obavijesti o stvarnoj situaciji u regionu Herson. Nije preduzeo nikakve mjere da zaštiti suverenitet Ukrajine. Naložio je osoblju da napusti svoje mjesto službe. Kasnije je izdavao redovno oružje ljudima koji nisu imali nikakve veze sa SBU. Napustio je svoju funkciju i otišao za Kijev 24. februara", rekla je Sapian na brifingu.

Kulinič je uhapšen prošlog jula i optužen je za izdaju. Ako ga sud proglasi krivim, njemu prijeti kazna doživotnog zatvora.Istražni biro i SBU objavili su prisluškivanja između Kuliniča i njegovog navodnog saradnika, bivšeg zamjenika ukrajinskog sekretara za odbranu Vladimira Sivkoviča, koji je pobjegao iz Ukrajine u Rusiju 2014. godine.

U januaru 2022. godine, SAD su uvele sankcije Sivkoviču zbog saradnje sa mrežom ruskih obaveštajnih službenika u sprovođenju operacija uticaja u cilju dobijanja podrške za zvaničan prenos Krima u sastav Rusije u zamenu za povlačenje snaga koje podržava Rusija iz regiona Donbasa u istočnoj Ukrajini. Početkom 2020. godine, Sivkovič je takođe učestvovao u kampanji dezinformacija protiv predsedničkih izbora u SAD 2020. godine, prema američkom Ministarstvu finansija.

Vasilj Maljuk, šef SBU, rekao je da je Kulinič dobio naređenja od političke kancelarije odbeglih ukrajinskih zvaničnika u Moskvi - "takozvane obavještajne farme krtica o kojoj brine 5. odeljenje FSB-a". Maljuk je opisao Kuliničev slučaj kao "samočišćenje" od strane SBU i rekao da bezbjednosna služba nastavlja borbu protiv FSB-a. Sapian je rekla da je Kulinič studirao na Akademiji FSB u Moskvi kod Andrija Derkača, još jednog odbjeglog proruskog poslanika kojeg su SAD sankcionisale zbog saradnje sa FSB i mešanja u američke izbore. Kulinič je navodno lobirao za imenovanje Andrija Naumova na mjesto zamjenika šefa SBU, rekli su istražitelji. Naumov se sada suočava sa ekstradicijom Ukrajini iz Srbije.

Naumov je napustio Ukrajinu nekoliko sati prije pune invazije Kremlja. On je navodno pomogao Rusima da zauzmu nuklearnu elektranu u Černobilju u februaru prošle godine. Ruski medijski sajt Insajder objavio je da je Rusija ponudila azil Naumovu u zamenu za "svedočenje protiv predsjednika Vladimira Zelenskog". Naumov je takođe osumnjičen za pranje novca. On je nestao neposredno pre rata, a onda se u junu pojavio u Srbiji. U saopštenju srpske policije od 8.juna, navodi se da je uhapšen ukrajinski državljanin koji je identifikovan kao A.N. na granici sa Severnom Makedonijom.

On je pokušao da iz Srbije pređe u Severnu Makedoniju. Pretresom BMW, kod njega je pronađeno skoro 125.000 dolara i 608.000 dolara u gotovi kao i dva smaragda. Policija je istakla da ono što je pronađeno kod njega u automobilu „potiče iz kriminalnih djelatnosti". Naumov je dalje u zatvoru u Srbiji.

"Jedna od glavnih Kuliničevih dužnosti bila je da potkopa rad centralne vlade iznutra, infiltrira u nju neprijateljske agente, debalansira njen rad", rekla je Sapian. Prema njenim rečima, Kulinič je najmanje od maja 2019. dobio pristup najvišim državnim tajnama. On je neformalno bio čuvar kontraobaveštajnog odjeljenja. "Po Sivkovičevim uputstvima, Kulinič je imenovao ljude na neke rukovodeće pozicije u SBU. Pre svega je bio zainteresovan za regionalne jedinice u Černigovu, Sumiju, Harkovu i drugim pograničnim regionima", rekla je Sapian. Takođe je redovno dezinformisao rukovodstvo o stvarnim namerama ruskih specijalnih službi.

Zelenski je otpustio Kuliniča u martu prošle godine. Međutim, ukrajinski novinski sajt RBC preneo je da je Kulinič i posle toga radio kao savetnik bivšeg šefa Službe bezbjednosti Ukrajine Ivana Bakanova. SBU je izvršila internu proveru Bakanova, ali rezultati su tajni, rekao je portparol SBU Artem Dehtiarenko na brifingu 5. aprila. Sapian je rekla da istražni biro nije otkrio ništa sumnjivo u Bakanovovim akcijama.

Međutim, prošle godine, dan nakon Kuliničevog hapšenja, Zelenski je otpustio svog prijatelja Bakanova. Razlog: previše saradnika je uhapšeno, a svi su bili pod njegovom upravom.