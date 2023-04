Britanska Kraljevska mornarica je saoštila da su pronađena osjetljiva dokumenta u jednoj pivnici.

Izvor: Profimedia

Britanska Kraljevska mornarica saopštila je da istražuje kako su dokumenta označena kao "zvanično osjetljiva" pronađena u toaletu paba Veterspuns. Prema navodima birtanskog lista "San", dokumenta su sadržavala detalje o HMS Anson - jednoj od najnaprednijih podmornica britanske mornarice, prenio je i BBC. List piše da su dosijei ostavljeni u pabu Furnes Relvej u Barou-in-Furnesu, a neimenovani izvor navodi da su pronađeni na podu toaleta.

Mornarica je saopštila da su to "generički" papiri koji nisu sadržavali poverljive informacije. Portparol Kraljevske mornarice je naveo u saopštenju da su to generički dokumenti o obuci koji ne sadrže povjerljive informacije. "Međutim, sve bezbjednosne stvari shvatamo izuzetno ozbiljno i istražićemo okolnosti", istakao je on. HMS Anson je podmornica na nuklearni pogon, koja je izgrađena u brodogradilištu BAE Sistems u Barou-in-Furnesu, u Kambriji, blizu paba u kojem su pronađeni materijali.