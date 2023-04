Čečenski lider Ramzan Kadirov je odbio da se sastane sa svojim vojnicima koji su pušteni iz zatočeništva.

Izvor: Youtube/Tribunnews

Čećenski lider Ramzan Kadirov odbio je da se sastane sa svojim vojnicima koji su pušteni iz ukrajinskog zatočeništva. Rekao je da "čečenski vojnik ne bi trebalo da ima razloga da bude zarobljen“. U subotu su pet čečenskih vojnika dočekali rođaci i vladini zvaničnici u Groznom, glavnom gradu Čečenske Republike, nakon što su razmenjeni za ukrajinske ratne zarobljenike.

Predsednik čečenskog parlamenta Magomed Daudov rekao je da su čečenski vojnici zarobljeni 14. decembra, a da su pregovori o njihovom oslobađanju "držani u tajnosti“. Međutim, u objavi na Telegramu, Kadirov je potvrdio da nije među onima koji su pozdravili povratnike, napisavši da čečenski "ratnik mora da dokaže da nije imao drugog izbora osim da bude zarobljen“.

Pozvao ih je nazad na liniju fronta

"Morate to da dokažete vraćanjem na prvu liniju“, naglasio je on. On tvrdi da je bilo "pitanje časti“ da vojnik pokaže da nije izbegavao bitku, odnosno "da se nije plašio da se suprotstavi neprijatelju i da nije tražio priliku da polože oružje“. On je ukazao na primer čečenskog vojnika Kirgiza Mušikanova, koji je ranjen i zarobljen u Ukrajini, ali se nakon oslobođenja i oporavka ponovo pridružio jedinicama Kadirova, prenosi Njuzvik .

"Trebalo je da budu oprezni sa svakim metkom"

"Naravno, zatočeništvo nije zločin i drago nam je što su borci preživeli“, napisao je Kadirov. On je, međutim, naglasio da su njegovi vojnici pre zarobljavanja govorili da im ponestaje municije i sugerisao da je trebalo da budu oprezni sa "svakim metkom".

On je priznao da je deo krivice i na njemu jer vojnici nisu bili "dovoljno pripremljeni", ali je rekao da oslobođeni vojnici "sada imaju priliku da dokažu sebe, svoje saborce, komandanta i čitavu državu". Čečenski vojnici su oslobođeni u okviru razmene ratnih zarobljenika, u kojoj je privatna vojna kompanija Vagner vratila 130 ukrajinskih vojnika.