Brojni Britanci koji su otvorili svoje domove ukrajinskim izbjeglicama sad pozivaju na strožijе provjerе поšto su navodno postali žrtve prevarа i krađа od strane svojih gostiju.

Oštećeni domaćini smatraju da mala manjina „iskorišćava“ britanski sistem socijalne zaštite tražeći kredite i druge pogodnosti, uprkos tome što su mnogi zapravo bogati, piše Daily Mail.

Britanske porodice su kroz program Homes for Ukraine primile oko 170.000 izbjeglica iz Ukrajine, ali se ispostavilo da je to dovelo do brojnih problema, zbog sukoba koji su izbili zbog dubokih kulturnih razlika i finansijskog pritiska na vlasnike kuća usred tekuće krize troškova života.

Britanci koji su se razočarali su sada napravili onlajn zajednicu kako bi jedni drugima pružili podršku.

Među njima su i žrtve navodne krađe i prevare, a prema riječima jedne od moderatora foruma Eme Nišigaki (53), da zna za slučajeve najmanje 17 žena koje su muževi ostavili zbog njihovih mlađih gošći.

Gospođa Nišigaki vodi Fejsbuk grupu sa više stotina članova koji su imali negativno iskustvo sa primanjem izbjeglica.

Jedna žena u privatnoj Fejsbuk grupi koju vodi gospođa Nišigaki otkrila je kako je bila primorana da se razvede od partnera i izbaci ga iz kuće pošto se on stalno u pabu tajno sastajao sa djevojkom koju su primili.

Ukrajinci koji stižu u Britaniju u okviru programa Homes for Ukraine imaju pravo da žive i rade - a traže beneficije - od prvog dana.

Kada apliciraju za državnu pomoć, oni sami moraju da prijave svu imovinu koju posjeduju u Ukrajini, iako je malo vjerovatno da će to biti uzeto u obzir.

Oni onda dobijaju određeni nivo podrške od Universal Credit-a ako je njihova prijavljena štednja manja od 16.000 funti, a punu podršku ako je manja od 6.000 funti. Takođe dobijaju pravo na brigu o djeci i stambenu podršku ako se zaposle, pod uslovom da njihova ušteđevina ostane ispod 16.000 funti.

Oni koji su dostigli starosnu granicu za odlazak u penziju takođe mogu tražiti oko 200 funti nedeljno u vidu penzionog kredita, iako će onima sa više od 10.000 funti deklarisane štednje to pravo biti smanjeno.

Međutim, neki britanski domaćini vjeruju da određeni broj Ukrajinaca ne izjavljuje koliko novca zaista imaju.

U privatnoj Fejsbuk grupi za umorne domaćine, kojoj je pristupio MailOnline, jedan Britanac je postavio sliku dvije Apple AirPod futrole i Apple torbe, napisavši: „Ovo sam našao u vreći za smeće koju su ostavili. Nemam riječi bez riječi. po 189 funti", uz tvrdnju da su njegovi gosti tražili Universal Credit.

Još jedan je bio bijesan:

„Ovonedeljne kupovine od našeg „jadnog“ gosta iz Ukrajine... Harrods medvedić i komadići za bebu (za bebu prijatelja kada se vrati u Ukrajinu sledećeg mjeseca)... i neke Dolce & Gabbana naočare za sunce koje koštaju više od 200 funt. .. valjda neophodna stvar za posjetu ratom razorenoj zemlji".

U međuvremenu, više kozmetičkih kompanija koje vode Ukrajinci, od kojih su neke osnovane u poslednjih nekoliko mjeseci, nude tretmane botoksom i trajnom šminkom – što može koštati i do stotine funti po posjeti.

To se događa usred zabrinutosti da neki Ukrajinci nastavljaju da primaju beneficije od zemalja EU nakon povratka kući ili čak nakon preseljenja u Britaniju.

Poljska je nedavno otkrila da su mnogi stigli u zemlju samo da bi se prijavili za pogodnosti prije nego što su se odmah vratili, što je primoralo vladu da uvede strože mjere.

Britanska voditeljka je otkrila da njena bivša ukrajinska gošća koristi slike njenog doma da promoviše posao čišćenja. Britanka je ove nedelje rekla da je ostala zapanjena kada je naišla na slike njenog doma koji se koristi za promociju preduzeća za čišćenje koje je osnovao njen bivši ukrajinski gost.

„Šest mjeseci otkako su naši gosti otišli, listam Instagram i slučajno vidim da je napravila stranicu za usluge čišćenja".

Ona je rekla da su fotografije koje su korišćene za kompaniju snimljene nakon što je sama očistila kuću, dok se njena gošća vratila u Ukrajinu na nedelju dana.

Dodala je: „Tako sam ljuta što je prikriveno fotografisala našu kuću i nikada je nije očistila dok je bila ovdje.“

Uvedena stroža pravila

Vlada je saopštila da je više od 80.000 Ukrajinaca suspendovano iz programa beneficija, pošto su uvedena stroža pravila, uključujući proveru na licu mjesta na njihovim prijavljenim adresama.Ta odluka je donesena pošto je u velikom izvještaju u januaru otkriveno da su podaci iz pasoša domaćina korišćeni u više zahtjeva za vizu.

Ema Nišigaki (53) izjavila je danas za MailOnline da je otkrila da je njen pasoš korišćen za do 22 zahtjeva za vizu bez njenog znanja, a ti podaci su potrebni Ukrajincima koji se prijavljuju za program Homes for Ukraine.

Ona kaže da se članovi Fejsbuk grupe koju vodi plaše da progovore zbog straha da će biti označeni kao ksenofobični.

Ona navodi da nema sumnje da je brojnim Ukrajincima pomoć zaista potrebna, posebno onima sa istoka zemlje gdje su borbe najjače. Ali ona vjeruje da se najsiromašniji i najugroženiji Ukrajinci bore da izađu iz zemlje - dok su mnogi od onih koji to već učinili "oportunistički" migranti iz bogatijih oblasti na zapadu, poput Kijeva, koji odavno žele da se presele u Britaniju.

Velika Britanija je inače peta najodabranija zemlja za ukrajinske izbjeglice, posle Rusije, Poljske, Njemačke i Češke.

Desetine Ukrajinaca traže britanske sponzore na društvenim mrežama iako su već pronašli sigurno utočište u drugim zemljama EU, ali kažu da žele da se presele u Veliku Britaniju jer im je bio „san“ da tamo žive.

MailOnline je otkrio i više postova na društvenim mrežama koji nude lažne dokumente Ukrajincima koji stižu u Britaniju, uključujući vozačke dozvole i lažne potvrde o DVLA ispitima

Još jedan post na Fejsbuk grupi pod nazivom Škotska za Ukrajinu prikazuje desetine kutija cigareta koje su izgledale kao ilegalno uvezene cigarete iz ratom razorene zemlje, sa natpisom na ukrajinskom jeziku koji poziva zainteresovane kupce da direktno pošalju poruku prodavcu

U međuvremenu, turističke kompanije u Britaniji ovog mjeseca nude putovanja autobusom nazad u Ukrajinu kako bi mogli da „uživaju u uskršnjim praznicima kod kuće“.

Gospođa Nišigaki je rekla za MailOnline:

„Majka i ćerka koje sam primila su bile divne, ali veoma bogate i zahtjevale su sve beneficije, uključujući besplatne školske uniforme, bicikle, laptopove, univerzalni kredit... vratile su se u Odesu kada je otac tamo kupio kuću za gotovinu. Nemojte da me shvatite pogrešno, ne protivim se Ukrajincima koji dolaze u Britaniju da bi izbjegli rat, ali se protivim tome da žive na račun države ako im to nije potrebno.“

Gospođa Nišigaki je dodala: „Najveća greška britanske vlade bila je što nije izvršila oštrije finansijske provjere".

Izvještaj Ujedinjenog Kraljevstva u januaru pod naslovom "Na prvoj liniji: odgovori londonskih savjeta na humanitarnu krizu u Ukrajini", otkrio je da Ukrajinci plaćaju velike sume novca prevarantima koji obećavaju vize i smještaj, a jedna porodica je dala nevjerovatnih 55.000 funti.

Takođe je utvrđeno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova često davalo vize prije nego što su sponzori bili propisno provjereni, što je izazvalo „značajne brige o zaštiti“.

U više slučajeva, savjeti su otkrili da su informacije o sponzorima lažne, a kao adrese su korišćene ćevabdžinice ili druga preduzeća - ali su prijave već bile odobrene i izbjeglica je već stigla u zemlju.

„Moj prvi gost me je pitao od koga može da kupi vozačku dozvolu“, nastavila je gospođa Nišigaki. „Kada sam insistirala da mora da polaže test i prođe kroz DVLA, požalio se da u Ukrajini „ako želiš nešto, samo platiš za to''.

„On takođe nije želio da radi iako sam mu našao posao sa godišnjim platom od 24.000 funti, dok su on i njegova žena tražili beneficije kao pojedinačni samci.“

U međuvremenu, jedan ukrajinski sajt drsko nudi stvaranje lažnih diploma i kvalifikacija koje se mogu koristiti u inostranstvu, hvaleći se: „Uz našu pomoć, mogli biste da živite i radite u Evropi i SAD!“

Jedan par je navodno pozvao policiju pošto je njihov gost navodno ukrao robu vrednu hiljade funti i pobjegao iz zemlje, a oni nisu želeli da podijele svoju priču zbog straha od odmazde.

Steph Logue, 56, iz Vittingtona, Vest Midlands, primio je majku i njeno dijete, za koje se govorilo da možda ima autizam, ali je u stvari bilo teško autistično.

Tvrdila je da je četiri mjeseca nakon što su stigli, ženin muž pitao da li može da im se pridruži bez prolaska kroz program Homes for Ukraine.

Gospođa Log je dodala: „Naravno da smo rekli ne, jer je rekao da će se boriti za svoju zemlju."

„U tom trenutku je morao da prizna da se ne ratuje i da je živio normalnim, sigurnim životom, daleko od bilo kakvog sukoba. Prišli smo našoj gošći i suočili je sa ovim, a ona je rekla da ne zna ništa o njemu i da će se tući. Stvari su postale veoma nestabilne nakon ovog sukoba i nedelju dana kasnije rekla nam je da želi da ide kući, rekavši da je tamo sada bezbjedno".

MailOnline prošle godine otkrio kako je ukrajinski gost navodno pokušao da siluje svog muškog domaćina, prije nego što ga je policija uklonila i smjestila na drugo mjesto.

Takođe je otkriveno kako je britanska voditeljka prijavljena za moderno ropstvo nakon što je zamolila svog gosta da im više pomogne oko posuđa. Istraga je obustavljena.

Portparol vlade je za ovaj medij rekao:

„Nema dokaza koji bi sugerisali da značajan broj ukrajinskih izbjeglica obmanjuje sistem socijalne zaštite, ali tamo gdje dođe do slučajeva pogrešnog trošenja, mi smo fokusirani na identifikaciju slučajeva i obezbjeđivanje da se sredstva vrate u javnu kasu. Posvećeni smo podršci ukrajinskim izbjeglicama koje su napustile svoje domove nakon ruske varvarske invazije, dajući onima koji su pogođeni prvi dan pristup beneficijama zasnovanim na prihodima, kao što su Univerzalni kredit i beneficije za invalidnost i njegu, sve dok ispunjavaju šire uslove".