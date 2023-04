Američki državni sekretar Entoni Blinken je rekao da neće doći do prekida vatre i da Rusija nije spremna za pregovore.

Izvor: YouTube/Printscreen/ ABC News

Američki državni sekretar Entoni Blinken je u ovom trenutku odbacio mogućnost pregovora o prekidu vatre između Rusije i Ukrajine. On je svoje gledište izneo u intervjuu medijskoj grupi Funke, čiji je jedan dio objavljen u subotu. "Rusija mora da dođe do tačke kada je spremna da uđe u konstruktivne pregovore“, rekao je Blinken odgovarajući na pitanje o mogućnosti mirovnih pregovora između Moskve i Kijeva.

Cilj, kako je rekao, "treba da bude pravedan i trajni mir“. "Za neke, ideja o prekidu vatre može biti primamljiva, i ja to razumijem, ali ako se dovede do stvarne ratifikacije ruskog zauzimanja velike ukrajinske teritorije, to neće biti pravedan i trajni mir. Rusija bi mogla da pregrupiše svoje trupe i posle nekog vremena ponovo napadaju“, rekao je američki državni sekretar.