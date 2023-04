Objavljeni su tajni ratni dokumenti Pentagona na društvenim mrežama.

Izvor: Tweet/James Vasquez

Tajni ratni dokumenti sa detaljima o planovima SAD i NATO-a za jačanje ukrajinske vojske uoči planirane ofanzive na ruske snage objavljeni su ove nedelje na društvenim mrežama, potvrdili su za Njujork tajms visoki zvaničnici administracije američkog predsjednika Džoa Bajdena.

Pentagon istražuje ko bi mogao da stoji iza procurelih dokumenata koji su se pojavili na Tviteru i Telegramu, aplikaciji sa više od 500 miliona korisnika koja se široko koristi u Rusiji. Analitičari kažu da su dokumenti izgleda izmijenjeni u odnosu na originalni format. U verzijama dokumenata koji su procurili, američke procjene ukrajinskih žrtava su preuveličane, a ruske žrtve potcijenjene, kaže analitičar sa kojim je intervjuisao NIT.

Izmjene ukazuju na mogući pokušaj širenja dezinformacija u režiji Moskve, smatraju analitičari. Ali objavljivanje djela originalnih dokumenata, koji uključuju fotografije grafikona očekivanih isporuka oružja, procene snage bataljona i drugih planova, predstavlja značajan bezbednosni propust američkih obavještajnih službi, piše list.

Amerikanci pokušavaju da ih uklone, ali...

Zvaničnici Bajdenove administracije rade na uklanjanju dokumenata sa društvenih medija, ali u četvrtak kasno uveče nisu bili u potpunosti uspješni. "Svesni smo izvještaja o dokumentima na društvenim mrežama, Pentagon istražuje o čemu se radi“, rekla je portparolka Pentagona Sabrina Sing za NIT.

U dokumentima nema konkretnih borbenih planova u kojima se navodi kako, kada i gde Ukrajinci planiraju da pokrenu ofanzivu, za koju američki zvaničnici kažu da je "vjerovatna“ u narednih mjesec dana. Dokumenti su, prenosi NIT, stari oko pet nedelja i stoga pružaju američki i ukrajinski pogled na ofanzivu koja datira oko 1. marta, odnosno pregled onoga što bi Ukrajincima moglo biti potrebno za ofanzivu.

Dokumenti bi mogli biti korisni Rusima

Međutim, uvježbanim očima ruskih vojnih planera, generala ili obavještajnih analitičara, ovi dokumenti bi mogli da pruže mnogo informacija koje do tada nisu imali. Na primer, dokumenti navode brzinu kojom Ukrajinci troše rakete za HIMARS, napredni američki višecijevni raketni sistem, koji Ukrajinci mogu da koriste za gađanje ciljeva kao što su skladišta municije, infrastruktura ili koncentracije vojnog osoblja sa velike udaljenosti.

Pentagon još nije javno saopštio koliko brzo Ukrajinci troše municiju za HIMARS, ali u procurjelim dokumentima to eksplicitno stoji. Analitičari su jutros ocijenili da je teško procijeniti uticaj procurjelih dokumenata na razvoj situacije na liniji fronta, kako sada tako i u narednim mjesecima.

Kako se objavljuju? Rusi su prvi počeli da ih dijele

U nedavnoj ofanzivi Rusi nisu uspjeli da ostvare značajan napredak na istoku Ukrajine, a zapadni analitičari postavljaju pitanje da li je ruska armija, posle ogromnih gubitaka, sposobna da pokrene još jednu ofanzivu ili pruži značajan otpor planiranoj ukrajinskoj kontraofanzivi Nejasno je kako su dokumenti završili na društvenim mrežama. Ali ono što je poznato jeste da su prokremljovski kanali počeli da ih dijele, smatraju vojni analitičari, koji upozoravaju da su dokumenti koje su objavili ruski izvori možda selektivno modifikovani kako bi predstavili dezinformacije koje podržava Kremlj.

Sumnjive procjene ruskih i ukrajinskih žrtava

"Bez obzira na to da li su dokumenti autentični ili ne, treba biti veoma oprezan sa bilo čim što objavljuju ruski izvori“, rekao je za Njujork tajms Majkl Kofman, direktor odeljenja za ruske studije u CNA, istraživačkom institutu u Arlingtonu.

Na primjer, u jednom od dokumenata stoji da je u Ukrajini ubijeno između 16.000 i 17.500 ruskih vojnika, dok su Ukrajinci imali oko 71.500 vojnih žrtava. I Pentagon i drugi analitičari procijenjuju da su ruski gubici znatno veći – oko 200.000 poginulih i ranjenih, dok se ukrajinski gubici procenjuju na oko 100.000 poginulih i ranjenih.

Neki od dokumenata su gotovo sigurno autentični

Bez obzira na to, analitičari kažu da dijelovi dokumenata izgledaju autentični i da bi Rusima mogli da pruže važne informacije kao što su vremenski okvir za isporuku oružja, važne informacije o ukrajinskim snagama koje se pripremaju za kontraofanzivu i slične vojne detalje.

Jedan dokument sa oznakom "strogo povjerljivo“ pruža informacije o "statusu sukoba od 1. marta“. Tog dana ukrajinski zvaničnici su bili u američkoj vojnoj bazi u Vajsbadenu u Njemačkoj, gdje su učestvovali u vježbi vojnih igara. Dan kasnije, bazu su posjetili i predsjednik Združenog štaba američkih armija Mark Mili i general Kristofer Kavoli, vrhovni komandant savezničkih snaga za Evropu.

Detalji ukrajinskih trupa

Drugi dokument uključuje kolone u kojima se navode jedinice, oprema i obuka ukrajinskih snaga, sa rasporedom za period od januara do aprila. Dokument sadrži rezime okupljanja 12 borbenih brigada, od kojih je devet obučeno i snabdeveno od strane Sjedinjenih Država i drugih NATO saveznika. Od tih devet brigada, prema dokumentima, šest će biti spremno do 31. marta, a ostale do 30. aprila. Ukrajinska brigada ima oko 4.000 do 5.000 vojnika, kažu analitičari.

U dokumentu se navodi da će termin isporuke opreme uticati na obuku i spremnost da se ispoštuje rok. Ukupna potrebna oprema za devet brigada, navodi se u dokumentu, bila je više od 250 tenkova i više od 350 mehanizovanih vozila.

Prvo veliko otkriće ruske obavještajne službe objavljeno od početka rata

To što bi dokumenti mogli biti objavljeni na široko dostupnim kanalima društvenih medija i vjerovatno završiti u rukama ruskih zvaničnika, velika je pobjeda Moskve u trenutku kada se činilo da Rusija zaostaje za Sjedinjenim Državama u prikupljanju obaveštajnih podataka u Ukrajini. Curenje je prvo veliko otkriće ruskih obavještajnih službi koje je javno objavljeno od početka rata. Tokom rata, SAD su Ukrajini davale informacije o komandnim mjestima, skladištima municije i drugim ključnim čvorištima u ruskim vojnim linijama.

Takvi obavještajni podaci u realnom vremenu omogućili su Ukrajincima da gađaju ruske snage, ubijaju generale i natjeraju da se zalihe municije udalje od ruskih linija fronta, iako američki zvaničnici kažu da je Ukrajina igrala odlučujuću ulogu u planiranju i izvođenju tih napada.

Curenje koje će oštetiti odnose Ukrajine i SAD

Ali na početku rata, ukrajinski zvaničnici nisu bili voljni da podjele svoje borbene planove sa Sjedinjenim Državama, strahujući od curenja informacija, rekli su američki i evropski zvaničnici. Još prošlog ljeta, američki obavještajni zvaničnici su rekli da često bolje razumiju vojne planove Rusije nego ukrajinske.

Zabrinuti da bi deljenje njihovih operativnih planova takođe moglo da ukaže na slabosti i obeshrabruje nastavak podrške SAD, Ukrajinci su ih pažljivo čuvali čak i dok američke obavještajne službe prikupljaju precizne detalje o tome šta Kremlj naređuje i ruski komandanti planiraju. Razmena obavještajnih podataka između Ukrajine i Sjedinjenih Država značajno je olakšana prošle jeseni, a dvije zemlje blisko sarađuju na opcijama za ukrajinsku ofanzivu.

Ali curenje obavještajnih podataka ove vrste, objavljeno na društvenim mrežama i dostupno širom svijeta, sigurno će štetiti razmjeni obavještajnih podataka između Ukrajine i Sjedinjenih Država.