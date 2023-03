Majka na porođaju je samo jednom vidjela bebu ostavivši iza sebe dijete koje je rođeno sa Tričer Kolins sindromom. Ova bolest se javlja jednom u pedeset hiljada beba.

Kada je njegova mama bila trudna, nije ni u jednom momentu posumnjala da će roditi dijete koje će se sasvim razlikovati od drugih ljudi. Samo nakon 36 sati života, roditelji su bebu Džonatana napustili zato što im je bio "neprihvatljivo ružan".

Na porođaju je samo jednom vidjela bebu prije nego je u suzama otišla iz porodilišta ostavivši iza sebe dijete koje je rođeno sa Tričer Kolins sindromom. Ova bolest se javlja jednom u pedeset hiljada beba. Bolest se izražava u nedostatku nekih malih kositiju lica, deformitetu hrskavice i mišića lica.

Džonatan Lankaster je djetinjstvo proveo po hraniteljskim porodicima i u sirotištu. Nakon par godina, jedna žena je odlučila da ga usvoji. Ali to nije pomoglo da dječak prihvati sebe i svoje lice. Džonatan je mnogo propatio zbog svoje bolesti kao dječak: vršnjaci su ga maltretirali i tokom odrastanja je često bio depresivan.

Tek sa 19 godina, konačno je smogao snage da zavoli sebe zahvaljujući ljubavi i podršci porodice i prijatelja. "Moja mama je nevjerovatno nadljudsko biće sa najvećim srcem i uvijek je tu za mene. Imam divne prijatelje i veliku podršku. Nikad nisu prestajali da me voli i da mi pružaju podršku".

Većini djece koja pate od ovog sindroma potrebno je preko 70 operacija kako bi iole normalno živjeli, tako da Džonatan smatra sebe pravim srećnikom. Kako je više puta izjavio za medije, on ne vidi sebe kako ide na operacije samo da bi se proljepšao. Džono je danas odrastao, zreo čovjek koji pokušava da vodi normalan život. Nikad nije bio u iskušenju da potraži roditelje, jer je smatrao da ih njegov život ne zanima.

Ovaj nevjerovatni čovjek je stvorio sebi život kakav se samo poželjeti može: okružio se velikim brojem prijatelja koji tvrde da je on uvijek spreman da pomogne u teškim periodima života. Džono je srodnu dušu našao u svojoj najboljoj prijateljici sa kojom se vjenčao i koja mu je rodila dvoje djece: sina i kćerku. Sin je potopuno zdrav, dok je na žalost, druga beba stigla sa istom bolešću koju ima i Džono. Međutim, roditelji su sigurni da će to dijete imati srećan i dug život jer će oni uvijek stajati uz njega.

2017. godine, Džonatan je, zajedno sa dvojicom svojih najboljih prijatelja, osnovao dobrotvornu organizaciju Love Me Love My Face - koja nudi podršku onima koji žive sa facijalnim razlikama širom svijeta, kao i pomoć u medicinskim potrepštinama i operacijama. On je danas jedna veoma srećna i zadovoljna osoba.

"Trebalo mi je 23 godine da prihvatim ko sam, ali se u poslednjih pet godina mnogo toga promijenilo. Uz svu medijsku pažnju i putovanja na kojima sam bio, nadam se da sam bar malo pomogao djeci kojoj je potrebna pažnja".