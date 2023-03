Kirbi optužio Peking da ponavlja rusku propagandu oko toga da je rat u Ukrajini rezultat zapadne agresije.

Izvor: Profiemdia

Ne možemo razumno smatrati da je Kina nepristrasna kada je reč o Ukrajini, rekao je danas portparol Bele kuće, u najdirektnijoj kritici kineskog predloga za posredovanje u tom sukobu do sada. Peking "nije osudio" rusku invaziju, "nije prestao da kupuje rusku naftu", rekao je Džon Kirbi portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće.

On je takođe optužio Peking da ponavlja rusku propagandu oko toga da je rat u Ukrajini rezultat zapadne agresije. Kirbi je govorio u vreme kada su Vladimir Putin i Si Đinping danas u Moskvi hvalili ulazak u "novu eru" specijalnih odnosa dve zemlje. Portparol je ocenio da dve zemlje nisu vezane pravim savezom nego "brakom iz interesa".

Kina i Rusija "hoće da promene propise" koji vladaju međunarodnim poretkom, rekao je Kirbi. On je ipak rekao da SAD žele da sačuvaju kanale komunikacije sa Kinom i da američki predsednik Džo Bajden i dalje želi da razgovara sa Si Điningom. On je rekao da koliko zna Kina do sada nije isporučila vojnu pomoć Rusiji. Američka administracija tvrdi da Peking planira takvu pomoć, što Kina negira.

Ovo su najoštriji komentari Bele kuće vezane za samit Kina-Rusija održan danas u Kremlju, čiji cilj iznad svega je bio da pokaže solidnost odnosa Rusije i Kine. Kineski predsednik je ocenio da su odnosi između Pekinga i Moskve ušli u "novu eru" posle potpisivanja sa svojim ruskim kolegom deklaraciju o produbljivanju rusko-kineskog strateškog partnerstva.

Putin koji je Siju priredio zvaničan doček za tu državnu posetu koja se završava sutra, pozdravio je "posebnu priorodu rusko-kineskih odnosa". Što se tiče odnosa između Vašingtona i Pekinga, već napetih, oni su se dodatno pogoršali od kada su SAD u februaru uništile kineski balon iznad američke teritorije za koji su rekli da je bio u špijunskoj misiji, što je Kina demantovala.