Otkriveno je kako izgleda i čime se bavi osumnjičeni za ubistvo starice u Apatinu, kao i navodni motiv svirepog zločina.

Izvor: kurir/J.M./kurir

Policija je danas uhapsila P.B. (28) koji je osumnjičen za ubistvo starice Bosiljke Miljanović (83) u njenoj porodičnoj kući u Apatinu. U njegovoj kući policija je pronašla jezive tragove. Policija je pronašla u njegovoj kući krvavu dukserica, farmerke i obuću koju je koristio na mjestu zločina.

Prema nezvaničnim saznanjima "Kurira", osumnjičeni P.B. (28) je završio fakultet i radio je u jednoj lokalnoj fabrici. Sumnjalo se da je motiv ubistva koristoljublje jer je ubijena Bosiljka imala apartmane u Crnoj Gori koje je izdavala, ali mještani tvrde da mladić potiče iz dobro situirane porodice i da novac vjerovatno nije motiv ubistva.

On je identifikovan na osnovu DNK tragova, a otkriveno je i kako je došao do kuće u kojoj se dogodio zločin. On je do kuće žrtve došao crvenim "puntom" i sa njim se i udaljio od mjesta zločina. On se navodno iživljavao nad žrtvom jer je prvo preklao Bosiljku, a potom ju je izbo još deset puta to tijelu i licu.

Pentagram na nožu i tetovaža pentagrama na tijelu osumnjičenog

Na nožu je navodno satanistički znak pentagram, a navodno osumnjičeni za ubistvo na svom tijelu ima istetoviran isti takav znak. Prema tumačenjima koja se vezuju za satanizam, pentagram sa dva kraka uperena prema gore predstavlja Satanu i koristi se u satanističkim i crnomagijskim obredima.