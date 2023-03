U željezničkoj nesreći u Egiptu stradale su dvije osobe, a 16 je teško povrijeđeno nakon što je voz nastavio da se kreće na stanici uprkos rampi za zaustavljanje.

Izvor: facebook/akhbarelyom

U Egiptu je došlo do teške saobraćajne nesreće kada je putnički voz nastavio da se kreće na stanici Kalub uprkos signalu za zaustavljanje i rampi, piše hrvatski "net.hr". Nastradale su dvije osobe, a 16 je doživjelo teške tjelesne povrede.

Umjesto da voz ukoči, on je nastavio da se kreće i udario je u barijeru na kraju koloseka. To je dovelo do iskakanja lokomotive i prvog vagona iz šina.

Željezničke nesreće u Egiptu uglavnom se pripisuju lošoj infrastrukturi i održavanju. Umartu 2021. godine poginulo je najmanje 20 osoba, dok je blizu 200 ljudi stradalo u južnom Egiptu. Najteža željeznička nesreća dogodila se 2002. godine kada je požar zahvatio prepuni putnićki voz. Tada je stradalo čak 373 ljudi.