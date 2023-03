Istraga će detaljno ispitati probleme sa kojima su se suočila oba pilota i ispitati okolnosti pored radio poziva i vidljivosti.

U nesreći koja se dogodila 2. januara, u kojoj su četiri osobe poginule tokom sudara dva helikoptera, jedan od pilota navodno nije čuo radio poziv, prenosi The Guardian. Dajan i Ron Hadžis, iz Nestona u Češiru, pilot jednog od helikoptera i 36-godišnja žena iz Novog Južnog Velsa, poginuli su oko 14 časova na australijskoj Zlatnoj obali.

Australijski biro za bezbjednost saobraćaja objavio je preliminarni izvještaj o nesreći, u kojem navode da je pilot jednog od helikoptera rekao da nije čuo radio poziv neposredno prije pada. Pet minuta prije nesreće, pilot helikoptera, po imenu KSKK u izvještaju, započeo je svoj panoramski let iznad vode u blizini heliodroma.

Pilot drugog helikoptera koji je kasnije preživio pad, prijavio je da nije čuo poziv drugog pilota, niti ih je video da napuštaju heliodrom. "To ne mora da znači da poziv nije upućen i ova tema će biti predmet detaljne analize istrage, navodi se u izvještaju. Dva putnika helikoptera uočila su drugi helikopter kako im se približava, a jedan od njih je pokušao da to da do znanja pilotu.

"Pošto usmeno navođenje nije funkcionisalo, a predviđajući potencijalni sudar, jedan putnik je fizički upozorio pilota, navodi se u izvještaju. Snimak pada koji je objavljen na društvenim mrežama takođe potvrđuje izvještaj, na kojem se vidi kako jedan od putnika udara pilota u rame kako bi ga upozorio na predstojeći sudar.

Na visini od približno 40 metara i 23 sekunde nakon ljeta, helikopteri su se sudarili. Angus Mičel, glavni komesar australijskog Biroa za bezbjednost saobraćaja, rekao je da su objavili izvještaj u kojem opisuju okolnosti ove tragične nesreće, ali istraga još nije završena. "Naša saznanja o faktorima koji su doprinjeli ovoj nesreći i analiza koja potkrepljuje ove nalaze biće detaljno predstavljena u konačnom izvještaju koji će biti objavljen po završetku naše istrage, dodao je on. Istraga će detaljno ispitati probleme sa kojima su se suočila oba pilota i ispitati okolnosti.