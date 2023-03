U gradu Bahmutu su u toku krvave bitke, priča se da je grad opkoljen ruskom vojskom.

Izvor: YouTube/The Telegraph

U opkoljenom gradu Bahmutu na istoku Ukrajine, dobrovoljci koji prikupljaju mrtve civile rizikuju da i sami postanu žrtve, prenosi Gardijan. "Gdje? Gdje?" zahtijeva Danijel Vilk, kanadski vozač, u video snimku koji je nedavno zabilježen u gradu. Vilk nastavlja brzo, uznemireno se kreće dok prelazi preko nesigurne staze preko snijega dok drugi glas više puta viče: "Ne, ne“.

Tela su prepolovljena od siline eksplozije i još uvijek leže tamo gde su pala prije tri dana. Brzo ih skupljaju u čaršav da bi se uklonili. Ljudi koji su uspjeli da stignu do Bakhmuta u protekloj nedelji koriste istu reč da opišu ono što su doživjeli: pakao.

Dok plamen i dim kuljaju iz zapaljenih zgrada, grad, skoro u potpunosti opkoljen ruskim snagama, poslednjih dana je zahvaćen stalnom paljbom i eksplozijama. Sa putevima koji vode do grada pod stalnom vatrom sa dvije strane, i sa snajperistima na ulicama, pristup gradu je postao sve opasniji za spasilačke timove, jer su se sve više spekulisale da će ukrajinske snage morati da se povuku.

"Nismo uspjeli da stignemo do centra grada poslednjih dana“, rekla je Olha Danilova, koja kao i Vilk radi za ukrajinsku nevladinu organizaciju Dobrij ruh, koja je radila u Bahmutu svih sedam mjeseci ruskog napada. "Najbliže što smo mogli da dođemo bilo je 500 metara od centra grada. Veoma je glasno. Sve je granatirano iz minobacača. Ne može tamo da se ide. Prošli put smo pokušavali da evakuišemo civile pored reke. Nismo mogli ni da se približimo", rekla je Olga.

"Glavni put koji smo koristili je stalno granatiran. 27. februar je bio najgori. To je bio pakleni dan. Bio je to najteži dan koji smo imali otkako radimo ovdje. Bio je to zid od vatre. Dva zida vatre. Dolazio je sa svih strana, a avijacija je napadala”, rekla je ona. "Bilo je mnogo teško. Ako pokušate da idete niz glavni put, neko će pokušati da vas ubije. Na ulici ima snajperista koji pucaju na civile. To je potpuni pokolj", dodao je Vilk.

"Bio sam po cijelom gradu. Još uvijek ima nekih delova koji izgledaju skoro normalno za grad u Donbasu. Ostalo je potpuno devastirano. Poslednji put kada sam ušao, izbrojao sam šest oblaka dima. Svuda su požari", naglasio je on.

Bahmut uskoro pada

U nedelji u kojoj je situacija za Bahmutove branioce postala gotovo neodrživa, izvještaji Danilove i Vilka, kao i drugih civilnih dobrovoljaca koji su razgovarali za Gardijan, daju živopisnu sliku grada za koji mnogi strahuju da bi uskoro mogao da padne u ruke Rusa.

Mračan ton se uvukao u objave na društvenim mrežama čak i nekih od najvećih branilaca grada, uključujući "Mađara“, komandanta dronova koji je proslavio svoje napore. "Sve što treba da znate je da od 1. marta Bahmut i dalje stoji. Cena njegovog održavanja je skupa. I sve ga je teže i teže ga zadržati“, dodao je on, pominjući ruske napore da presjeku poslednje linije snabdevanja grada.

Presečeni putevi za snabdijevanje

Poslednjih dana, čak i usred izveštaja o naletu ukrajinskih pojačanja u tu oblast, snage su se borile da odbrane rusko napredovanje sjeverno i južno od grada. Pošto su putevi za snabdijevanje sada pod jakom vatrom ruske artiljerije, uključujući fosfornu municiju i protivtenkovske vođene rakete, dugo, sporo opkoljavanje koje je koštalo života hiljada ruskih vojnika guši poslednji pristup.

"Naša vojska će očigledno razmotriti sve opcije. Do sada su držali grad, ali ako bude potrebno, strateški će se povući“, rekao je ranije ove nedelje Aleksandar Rodnjanski, ekonomski savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog. "Nećemo žrtvovati sve naše ljude samo za ništa", rekao je on.

Vagnerovci imaju značajnu ulogu

Rodnjanski je primjetio da Rusija koristi najbolje trupe Vagnerove grupe da pokuša da opkoli grad. Privatnu vojnu kompaniju poznatu po brutalnoj taktici predvodi Jevgenij Prigožin, milioner sa dugogodišnjim vezama sa Vladimirom Putinom.

Prigožin je u srijedu rekao da nije video nikakve znake ukrajinskog povlačenja i da je Kijev zapravo pojačavao svoje pozicije. „Ukrajinska vojska raspoređuje dodatne trupe i čini sve što može da zadrži kontrolu nad gradom“, rekao je on. „Desetine hiljada ukrajinskih vojnika pružaju žestok otpor, a borbe postaju sve krvavije iz dana u dan.

Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane, Hana Malijar, rekla je ranije ove nedelje da je pojačanje poslato u Bahmut.