Premijer Mađarske Viktor Orban je govorio o situaciji koja bi nastala ukoliko bi Rusija izgubila rat u Ukrajini.

Izvor: Youtube/Screenshot/The Telegraph

Mađarski premijer Viktor Orban je za švajcarski list Veltvohe rekao da je Rusija nuklearna sila i da bi bio geopolitički šok da ona izgubi rat, prenosi mađarski Dejli njuz. On je rekao da ne može ni da zamišlja šta bi bilo da Rusija izgubi rat. "To bi bio globalni, potencijalno katastrofalan zemljotres, mnogo gori od raspada bivše Jugoslavije. Činjenica da Zapad tako olako shvata taj scenario pokazuje zastrašujucu sljepilo prema rizicima koji su svojstveni našoj politici", rekao je on.

Evropa bi trebalo da bude u stanju da se brani, rekao je Orban. "Rješenje bi bio evropski NATO", rekao je on. Dok Zapadu nedostaje volja da posreduje u miru, Kina, Indija, arapske zemlje, Turska i Brazil žele upravo to, rekao je Orban.

"Zapad je izgubio sposobnost da ujedini svijet iza cilja. Mađarska pokazuje alternativu, ako naši prijatelji i saveznici odluče da odustanu od svog proratnog stava", rekao je on.

Orban je insistirao da se rat mogao izbeći da je bivši predsjednik Donald Tramp ostao na vlasti, "koji bi vjerovatno mogao da postigne mir za nekoliko nedelja. Rukovodstvo demokrata ne priznaje Mađarsku kao uspješnu zemlju. Tako da se radujemo što će naši republikanski prijatelji ponovo dobiti vlast."

"Globalno prestrojavanje koje su propovjedali apostoli Svetskog ekonomskog foruma u ​​Davosu veoma opasno za Mađarsku, izvozno orijentisanu zemlju sa važnim kulturnim i ekonomskim vezama sa Istokom", rekao je on.

Migranti su problem

Premijer je rekao da je nekontrolisana ilegalna migracija dovela do pada javne bezbjednosti i terorizma u kratkom roku. "Srednjoročno, to bi donijelo ekonomski gubitak, a dugoročno, situaciju u kojoj građani više ne bi mogli da priznaju sopstvenu zemlju, pa čak i da izgube svoju domovinu", rekao je on.

Što se tiče budućnosti EU, Orban je rekao da je reorganizacija moguća: "Znanje postoji, ali nedostaje volja.Treba vratiti sve nadležnosti koje je EU prisvojila bez saglasnosti država članica. Mađarska je uvučena u rat, ali da je njeno rukovodstvo dovoljno snažno da drži zemlju podalje od sukoba. Mađarska je teško pogođena sankcijama koje je Rusiji uvela Evropska unija. Sankcije su podigle cijenu nafte i gasa, a troškovi snabdijevanja rastućih energetskih potreba mađarske industrije porasli su sa 7 milijardi evra u 2021. na 17 milijardi u 2022. godini. Pod stalnim smo pritiskom. Svim mogucim sredstvima žele da nas uvuku u rat. Do sada smo uspjevali da se odupremo. Odluke donete u Briselu u vezi sa Ukrajinom češće odražavaju američke nego evropske stavove", rekao je Orban.

Orban se prisjetio poslednjeg razgovora koji je vodio sa rukim predsjednikom Vladimirom Putinom, dve nedelje pre početka sukoba u Ukrajini, kada mu je ruski lider rekao da nema problem sa članstvom Mađarske u NATO, već sa članstvom Ukrajine i Gruzije.

"Putin mi je rekao da je njegov problem sa američkim raketnim bazama u Poljskoj i Rumuniji i mogućem širenju NATO-a u Ukrajini i Gruziji kako bi se tamo postavilo oružje. Amerikanci su se takođe povukli iz važnih sporazuma o razoružanju. Razumem šta je Putin rekao. Ne prihvatam ono što je uradio", rekao je Orban.

Prema njegovim rečima evropske političke norme ne funkcionišu u Rusiji i Evropa je morala da pronađe način da živi zajedno sa "velikom, opasnom silom u našem susedstvu".