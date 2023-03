Nebojša Milošević, srpski genije, čiji je koeficijent inteligencije 203, živi sa manje od 25.000 dinara penzije.

Izvor: Youtube/ Glas Zapadne Srbije/Screensot

Nebojša Milošević iz Male Sugubine kod Trstenika sa 27 godina staža u tri fabrike, "Zastava", "Prva petoletka", "Saponija" bio je tehnološki višak i proveo 20 godina na birou bez nadoknade. Od 1993. pa sve do 2013, proveo je na birou, bez zdravstvene knjižice i kako kaže – bez "žute banke".

Bez njega ne bi postojali ni "fića", ni "jugo 45" ili "55", ni "florida". Za njegove patente otimala se američka NASA. Uštedeo je "Zastavi" milijarde dinara, a zbog unapređenja motora tenka (turbomotora), kojim se i danas ponosimo, kako veruje, proglašen je tehnološkim viškom.

"Kad je Alatnica – kad je odglumljen stečaj Altanice 1998. godine, ja sam Privrednom sudu u Kraljevu podneo zahtev da ja imam autorska prava u toj firmi, da mi ta firma nije nadoknadila autorska prava… Sve je rešeno, samo je moj predmet ostao nerešen – bez ikakvih komentara", rekao je Milošević u emisiji "Da sam ja neko" i dodao:

"Još su se onda prodavali rezervni delovi za "floridu" i "juga", što sam ja konstruisao, država je i dalje uzimala porez na promet, a za to nisam dobio ni dinara", zaključio je on.

Ovaj šumadijski genije, čiji je koeficijent inteligencije 203, živi sa manje od 25.000 dinara svoje i oko 18.000 Mirine penzije, i zna da ništa ni danas ne bi mogao drugačije. Bez onoga što je on osmislio ne bi bilo ni nemačkog retardera na nemačkim kamionima. Na pitanje da li se neko okitio njegovim pronalascima, kaže: "Kud i kamo, i čitave firme".

Sada radi na mašini koja može da koristi okolnu energiju – energiju biljaka, vode, sunca, svega iz okoline – i to sa velikih daljina. I da šalje na velike daljine, dodaje. Milošević kaže da je to šlag na torti njegovih pronalazaka. Uz pomoć tog uređaja pronašao je, do sada, kako kaže – više od hiljadu lokacija na kojima je nađena voda.