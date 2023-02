Rusija želi da poveća svoj uticaj u Africi, a Vagner grupa je vjerovatno jedan od instrumenata za postizanje tog cilja.

Na početku se o njihovom prisustvu obično samo priča, a kasnije to postane javna tajna. Hiljade pripadnika Vagnerove plaćeničke grupe aktivno je u nekoliko afričkih zemalja. U Centralnoafričkoj Republici, na primjer, prema riječima ruskog ambasadora, 1.890 plaćenika podržava vladine trupe u građanskom ratu.

U Libiji je aktivno do 1.200 Vagnerovih plaćenika koji se bore na strani vođe pobunjenika Kalife Haftara. U Maliju je proruska i antizapadna vojna hunta, prema nekim izvještajima, u tu zemlju dovela nekoliko stotina Vagnerovaca, koji su u Maliju optuženi za teške oblike kršenja ljudskih prava, piše Dojče vele.

Stručnjaci tvrde da prisustvo Vagnerove grupe u Africi ima mnogo ozbiljnije razmjere od već pomenutih. "Vagner se vremenom transformisao od pružaoca vojnih usluga u mrežu kompanija koje su aktivne u različitim afričkim zemljama. Oni djeluju u sivoj zoni između manje ili više ilegalnih aktivnosti - i tako veoma dobro pokrivaju cio spektar", rekao je nedavno za DV analitičar Džulijan Rademajer na konferenciji u Minhenu.

Ruski uticaj u Africi

Rademajer radi za mrežu civilnog društva "Global Initiative against Transnational Organized Crime" (GIATOC) - a sa svojim kolegama nedavno je objavio izvještaj o Vagneru u Africi. "U tom izvještaju dolazimo do zaključka da je grupa Vagner danas najuticajniji ruski akter u Africi i da njihove aktivnosti, odnosno djelatnosti firmi koje pripadaju Vagneru, ali to kriju, loše utiču na afrički kontinent".

Rusija želi da poveća svoj uticaj u Africi. Vagner grupa je vjerovatno jedan od instrumenata za postizanje tog cilja, baš kao i državne posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova afričkim zemljama, ali i vojna saradnja i trgovina oružjem, a dijelom i besplatne isporuke hrane ili đubriva. Očigledno u znak zahvalnosti za sve to, tokom prošlonedeljnog glasanja o Rezoluciji Ujedinjenih nacija (UN) o ​​agresorskom ratu u Ukrajini, registrovano je 15 uzdržanih iz afričkih zemalja. A Eritreja i Mali svojim "ne" još jasnije stali na stranu Rusije.

Grupu, za koju se navodi da nosi ime po njemačkom kompozitoru Rihardu Vagneru, osnovao je 2014. Jevgenij Prigožin, biznismen odan Putinu. Od tada se Vagner etablirao kao nezamijenljiv privatni akter koji zastupa ruske interese. Prigožin je nedavno prvi put javno rekao da stoji i iza fabrike trolova "Internet istraživačka agencija", koja je aktivna na društvenim mrežama, posebno na Zapadu - da bi širio dezinformacije u korist Rusije.

Kremlj koristi Vagner grupu kao "instrument diplomatije u Africi" - tako to u razgovoru za DV naziva jedan predstavnik istraživačkog kolektiva "All Eyes on Wagner". Grupa stručnjaka analizira aktivnosti Vagnera širom svijeta

Zlato, drvo, rudnici...

Sudeći po međunarodnim istraživanjima, Vagner grupa je aktivna i u onim oblastima koje nemaju veze sa bezbjednosnim pitanjima. U julu je "All Eyes on Wagner" zajedno sa još jedanaest evropskih partnerskih medijskih kuća objavile da Vagner grupa sa stilom zarađuje od skupog tropskog drveta iz Centralnoafričke Republike.

Slično je i u slučaju centralnoafričkog rudnika zlata Ndasima. A tamo je, sudeći prema informacijama iz pomenutog izviještaja, od jedne kanadske rudarske kompanije uzeta koncesija i dodeljena kompaniji sa Madagaskara, koja se pominje i u izveštaju GIATOC-a, u kojem je proglašena za Vagnerovu ćerku kompaniju. Istraga časopisa "The Africa Report" otkrila je da je Vagner grupa uvozila tešku minsku mehanizaciju preko kamerunske luke Duala. U međuvremenu, kako se tvrdi, nedeljno se organizuju tri konvoja teretnih vozila od Bangija do Duale za prevoz sirovina. Konvoj su, kako se navodi, pratili, kao obezbjeđenje, pripadnici grupe Vagner opremljeni teškim naoružanjem.

Novi planovi u Africi?

Čini se da se ekonomske aktivnosti Vagner grupeu Africi intenziviraju. I to uprkos činjenici da se Vagnerovi plaćenici otvoreno bore na strani Rusije u ratu protiv Ukrajine. "U nekim slučajevima, brojni plaćenici su povučeni da se bore u Ukrajini, drugi ostaju na mjestu", rekao je za DV analitičar GIATOC-a Rademejer. "Nema naznaka da bi rat u Ukrajini mogao da dovede do povlačenja Vagnerovih plaćenika iz Afrike", dodao je on.

Upravo suprotno: prije nekoliko dana, uoči prve godišnjice početka rata 24.2., Wall Street Journal je, pozivajući se na izvore u američkim tajnim službama, objavio da grupa Vagner u Čadu planira puč, zajedno sa lokalnim pobunjenicima.

"Rademajer strahuje da će Vagner u Africi imati nove metastaze i da će nastaviti da raste, sve dok ne bude intervencije protiv ovog uticaja. Evropa i njeni partneri bi u tom kontekstu morali mnogo bolje da sarađuju sa Afrikom", piše Dojče vele.