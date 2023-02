Slovački ministar opsovao Orbana i sve one koji "žele mir po cijenu uništenja Ukrajine", Mađar ga je opako spustio.

Izvor: Profimedia

Mađarski premijer Viktor Orban podigao je prašinu izjavom da rat u Ukrajini nije mađarski problem, a njegov komentar naišao je na burne reakcije pojedinih evropskih zvaničnika. Pa tako se iglasio i šef slovačke diplomatije Rastislav Kačer, koji je na Facebooku kritizirao Orbana i poručio mu da su mu stavovi "moralno neprihvatljivi".

"Preko vikenda je karpatski prorok rekao da ovo nije naš rat. To je 'samo vojni sukob između dvije slovenske države'. Treba da ih ostavimo na miru, izolovane. U stvari, neka Rusi brzo pobiju Ukrajince. Neka ne brinu. Kako odvratno. Kako patetično. Kako nehrišćanski", napisao je Kačer i nastavio:

"U jednom pogledu, slažem se sa njim. Isporuke oružja Ukrajini produžavaju sukob i odlažu mir. Najveći snabdevač oružjem Ukrajini je Rusija. Oni otvoreno napadaju i bacaju oružje na Ukrajinu već godinu dana. Onog trenutka kada Rusi prestanu isporučivati oružje i odu svojim kućama, biće mir. Mi smo dio razvijenog svijeta, neću da radimo kao Orban. To bi bila naša propast. Za Putinove saradnike posebno za one u Karpatskom basenu za sve one koji žele mir po cijenu uništenja Ukrajine, imam samo jednu poruku:Jeb* te se“, rekao je šef diplomatije, napisavši psovku na kraju svog posta na ruskom jeziku.

"Zabrinut sam za njegovo mentalno zdravlje"

Na njegov komentar reagovali su i Mađari. Mađarski šef komiteta za spoljne poslove i suosnivač vladajuće partije Fides Žolt Nemet savjetovao je slovačkog ministra da posjeti psihijatra.

"Moram da kažem da sam veoma zabrinut za njegovo mentalno zdravlje. Savjetovao bih mu da odmah posjeti psihijatra", rekao je Nemet.