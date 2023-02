Do tri Putinove vile su tajno izgrađene šine kako bi on odmah mogao da izađe iz voza pravo do vila.

Izvor: Youtube/Ходорковский LIVE /Screenshot/RT/screenshot

Ruski predsednik Vladimir Putin sve više brine za svoju bezbednost i gotovo više ne putuje predsedničkim avionom, već vozom. I to ne bilo kakvim, već specijalnim oklopnim vozom koji je napravljen za njega još 2014-2015. godine, ali je počeo da ga stalno koristi u drugoj polovini 2021. godine, kada je ruska vojska počela da se priprema za invaziju na Ukrajinu, piše ruski istraživački portal Dosije centar, koji finansira ruski tajkun u egzilu Mihail Hodorkovski.

Firma koja je vlasnik voza pripadala je nećaku Jurija Kovalčuka. Kovalčuk ​​je glavni akcionar banke Rusija i blizak Putinov prijatelj. "Polazak voza može biti spontan, nenajavljen. Po izbijanju rata, u februaru-martu, počeo je veoma aktivno da koristi voz, posebno da bi stigao do svoje rezidencije u Valdaju", istakao je sagovornik Dosijea. Voz je koštao najmanje 13,5 miliona dolara.

Šta ima Putinov voz?

Specijalni Putinov voz se vizuelno gotovo ne razlikuje od ostalih vozova Ruskih železnica – iste je sive boje sa crvenom prugom. Postoji nekoliko glavnih razlika. Prvo, Putinov voz je blindiran. Drugo, voz ima najveći prioritet: red vožnje je prilagođen Putinu tako da njegov voz može da ide maksimalnom brzinom i bez zaustavljanja. Voz sadrži vagon za predsednika sa spavaćom sobom i radnom sobom za sastanke, vagon za pratioce i vagon za specijalne komunikacije.

Putinov voz Izvor: Youtube/Ходорковский LIVE

Postojanje ovog specijalnog voza nije tajna. U novembru 2019, premijer Dmitrij Medvedev je tamo održao sastanak. "Samo predsednik i premijer imaju pravo da se voze specijalnim vozom. Vagoni su obojeni u sivo sa obeleženim crvenim simbolima Ruskih železnica, sam voz je montažni, formira se posebno za svako putovanje prvih lica državi.Voz vuku dve dizel lokomotive TEP70BS", opisano je tada u ruskim medijima.

Vladimir Putin retko koristi ovaj voz u javnosti. Poslednji put ga je pres-služba Kremlja fotografisala u njemu tokom sastanka 2012. Bila je to prethodna verzija oklopnog voza – novi voz za Putina je opremljen dve-tri godine kasnije. Fotografija spoljašnje strane voza nikada nije objavljena. Ovo nije slučajno: voz šefa države i dalje se može razlikovati od običnog putničkog voza, jer su na krovovima nekoliko vagona vidljive radio antene za specijalne komunikacije.

Ima privatnu prugu

Spolja, ovaj voz se razlikuje od običnog voza ne samo po antenama i neobično velikom broju lokomotiva: tri osovine su ugrađene na postolje donjeg vagona, a sami automobili su šest osovina. Takvi vagoni se obično koriste na težim teretnim vozovima, standardni putnički vagoni su četvoroosovinski. Ojačane osovine mogu značiti da je voz blindiran. Portal Proekt piše da su do tri Putinove vile tajno izgrađene šine kako bi on odmah mogao da izađe iz voza pravo do vila.