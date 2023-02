Sara Lorens je bila u zloglasnom kultu i detaljno je opisala deceniju užasnog mentalnog i fizičkog zlostavljanja od strane Lorensa Reja.

Izvor: Youtube/InnerCity Press/Screenshot

Felisija Rosario (40) je živela u Los Anđelesu i radila u bolnici gde je bila na specijalizaciji za forenzičku psihijatriju. Devojka je diplomirala na Harvardu i jedva je čekala da bude lekar. Šest meseci kasnije joj se dogodio horor kakav se ne pamti. Ostala je zarobljena u kultu u Njujorku zajedno sa još petoro ljudi, a vođa kulta ih je psihički, se**ualno i fizički mučio narednih 10 godina.

Decenija zlostavljanja počela je 2010. godine kada je Rej Lorens 'Lari' pušten iz zatvora zbog prevare sa hartijama od vrednosti i uselio se u sobu na koledžu svoje ćerke Talije. Cimeri su čuli sve o Talijinom ocu kojeg je njegova odana ćerka opisala kao "govornika istine".

Rej nikada nije izašao iz stana, već je umesto toga počeo da šarmira sve cimere i prijatelje svoje ćerke razrađenim večerama i dramatičnim pričama. Mladi ljudi su počeli da mu veruju i na Reja su gledali kao na osobu koja će ih uvek saslušati. Postao je toliko voljen da se nekoliko studenata samo godinu dana kasnije uselilo u jednosoban stan. Ovde je Rosario predstavljen vođa kulta - i odmah ga je zavolela.

"Upoznala sam Larija jer je pomagao mom bratu Santosu", rekla je Felisija za People, objašnjavajući da je Santos jednom izlazio sa Talijom. "Bio je srećniji i bilo mu je bolje. A onda je pomagao mojoj sestri Jalici i ona je bila srećnija. Upoznala sam i Taliju kada je izlazila sa mojim bratom i volela sam je. Tako da sam imala mnogo drugih ljudi koji su garantovali za njega. Bio je kao prijatelj prijatelja prijatelja — kul, pouzdan. Nije mi palo na pamet da će on biti osoba kakva je na kraju bio."

Kult Izvor: Youtube/InnerCity Press

Rosario je smatrala Reja veoma privlačnim i počeo je da osvaja njeno poverenje i naklonost svojim šarmom. "Mogao je da priča o bilo čemu", rekla je Rosario. "On je jednostavno bio veoma zanimljiva i dinamična osoba. Kao da ste želeli da se družite sa njim." Nakon što su se upoznali, vratila se u Los Anđeles i nastavila svoju karijeru lekara, ali Rej je nije puštao tako lako.

Budući vođa kulta obasipao ju je pažnjom i slao joj poklone i cveće. "Držao bi me na telefonu cele noći", rekla je. Rej je bio poznat po svojim pričama o tome da je bio u užem krugu bivšeg ruskog predsednika Mihaila Gorbačova i da ima prijatelje na visokim položajima u Njujorku. U svojim kasnim noćnim razgovorima sa Rosario, zabrinuto bi pričao o neprijateljima koji su ga želeli mrtvog, među kojima su bili šefovi mafije i gospodari kriminala. Rej je na kraju uspeo da ubedi Rosario da žele i njenu glavu zato što je povezana sa njim.

"Malo po malo, on je preuzeo moj um", rekla je. "Čak ni ne znam kako je to uradio. Naterao me je da se osećam kao da zaista ima ljudi koji dolaze da me povrede, i da su me ljudi povredili u mojoj prošlosti." Monstrum je uspeo da ubedi Rosario da samo on može da je zaštiti od pretnji, što ju je navelo da se preseli nazad u Njujork.

Bolesno zlostavljanje

Nakon što je stekao poverenje svojih sledbenika, počeo je da zlostavlja mlade ljude i koristi ucene da ih spreči da nikome kažu. Rej je navodno prisiljavao članove svoje sekte da rade sve, od kućnih poslova do vršenja s**sualnih činova jedni na drugima.

Vođa kulta Izvor: YouTube/Law&Crime network

Rej bi ispitivao učenike dok ne bi lažno priznali zločine i druga nepostojeća dela. Mnoge žrtve su navodno platile Reju hiljade dolara za njihove navodne prestupe. Većina studenata je pobegla, ali Rozario i još jedna bivša studentkinja Izabela Polok izdržale su sve dok jedan članak iz 2019. u Njujork magazinu nije razotkrio kult. Uhapšen je kasnije te godine i optužen 2020. Rej je osuđen po 15 optužbi.