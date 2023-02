Ana Volš i Brajan su imali bejbisiterku koja bi mogla da svjedoči o slučaju, a možda će baš ona moći da otkrije šta se dešavalo u kući para.

Izvor: Youtube/Inside Edition/Lynn Police Department

Slučaj nestale Ane Volš je i dalje u žiži javnosti, a njen muž je optužen za ubistvo svoje supruge nakon niza dokaza koje je tužilaštvo iznijelo na suđenju. Ljudi sa nestrpljenjem čekaju novo suđenje, zakazano za 9. februar gdje će tužilac iznijeti nove dokaze protiv Brajana Volša. Kada je istražiteljima pričao gdje je sve išao nakon nestanka supruge, spomenuo je i bejbisiterku njihove djece, koja bi potencijalno mogla da otkrije detalje odnosa Brajana i Ane.

"Brajan je rekao da Ana obično koristi Uber, Lift ili taksi do aerodroma, te i da je otišla između 6 i 7 ujutru", ispričao je policajac i naglasio da je Brajan potom dodao da je tog jutra ustao oko 7 sati i napravio doručak za dječake. "Popodne je stigla bejbisiterka u kuću, a on je otišao da završava poslove oko 15 sati. Rekao je da je otišao u radnju po mlijeko, te se odmah vratio kući. Ispričao je da je ponovo otišao oko 16 sati da vidi svoju majku", navodi policajac koji učestvuje u potrazi za Anom.

Tako se i saznalo da je porodica imala bebisiterku, koja bi mogla da svjedoči o odnosima u porodici Volš. Ona bi mogla da otkrije detalje koji bi razjasnili šta se dešavalo između Volšovih, kao i da otkrije kakvo je bilo ponašanje Ane uoči njenog nestanka. To bi moglo da olakša policiji posao, ali i da ukaže na to šta se desilo kobnog dana kada je Beograđanka nestala. Ukoliko je provodila vrijeme u njihovoj kući, mogla bi da razotkrije Brajanov profil, kao i šta se dešavalo u periodu prije Aninog nestanka.

Kako smo ranije pisali, prema iskazu koji je dao Brajan Volš nakon što je prijavljen Anin nestanak, 2. janura, on je odveo svoje šestogodišnje dijete na milkšejk, dok je u kući bila bejbisiterka sa drugo dvoje djece. Kako je naveo policajac koji je učestvovao u potrazi za Anom Volš, utvrđeno je da je ova Brajanova izjava tačna, te i da je Brajan sa djetetom bio van kuće između 8 i 10.30 sati ujutru.To bi značilo da je bejbisiterka bila u kući u Kohasetu, dok je navodno Anino tijelo bilo tamo. Do bejbisiterke do danas, nije došao nijiedan medij.

Misteriozna bejbisiterka je jedina osoba koja je ulazila u kuću nakon što je, prema tvrdnjama tužilaštva, Brajan Volš ubio suprugu Anu i oslobodio se njenog tijela i stoga njena priča može da bude od velike važnosti za čitav proces. Podsjetimo, Ana Volš je nestala 1. januara, kada je prema priči Brajana otišla na let za Vašington, ali to se ispostavilo kao netačno. Ne postoji nijedan dokaz da je ona napustila kuću te noći. Nakon 16 dana od nestanka, Brajan je optužen za ubistvo.