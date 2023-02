Sve više brendova se fokusira na svoje kulturno nasleđe kao način da promoviše određene vrijednosti, a ime kompanije može biti način da se to istakne.

Imena globalnih kompanija često postaju anglicizovana ili amerikanizovana do tačke da budu neprepoznatljiva, ali brendovi smatraju da bi mogli da vide neke prednosti ako njihova imena počnu da se pravilno izgovaraju. Najnovija TV reklama kompanije Hyundai UK fokusira se na to kako se izgovara ime kompanije - a to nije ono kako zapravo većina Britanaca izgovara.