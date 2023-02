Kakve su šanse da dođe do rata između SAD i Kine?

Izvor: Profimedia

Među analitičarima i stručnjacima za vojne i kineske poslove vlada konfuzija nakon curenja zvaničnog memoranduma američkog Ministarstva odbrane (Pentagon) u kojem američki komandant upozorava na visok rizik od razornog rata između SAD i Kine 2025. zbog Tajvan.

Upozorenja se pripisuju generalu Majklu Minihanu, a uputio ih je snagama pod svojom komandom. On smatra da je potrebno ubrzati pripreme za mogući vojni sukob, a svoja predviđanja zasniva na težnjama kineskog predsednika Si Đinpinga. General kaže da Amerikanci možda neće obratiti pažnju dok ne bude prekasno. Kina je odlučno odgovorila na ovu vest, upozoravajući da je pitanje Tajvana “crvena linija“ u kinesko-američkim odnosima koju Vašington ne bi trebalo da pokušava da pređe.

Al Džazira je razgovarala sa brojnim američkim vojnim stručnjacima i kineskim analitičarima kako bi saznala koji su njihovi stavovi o ozbiljnosti ovog memoranduma i nadležnosti ovog američkog komandanta i da li mu njegov položaj i obim ovlašćenja dozvoljavaju da izda takve ozbiljnu procenu?

General sa širokim ovlašćenjima

General Minihan je na čelu američke Komande vazdušne mobilnosti, koja uključuje skoro 50.000 vojnog osoblja i oko 500 borbenih aviona. Ona je odgovorna za transport osoblja i opreme vazdušnim putem do bilo koje lokacije u svetu gde su potrebni kako bi što pre bili angažovani u borbenim dejstvima na lokacijama udaljenim od teritorije SAD. Potpisani memorandum je poslat svim komandantima jedinica podređenim Minihanu u okviru Komande vazdušne mobilnosti i drugim operativnim komandantima vazduhoplovstva. Minihan je u svom dopisu naložio svim jedinicama ovog roda vazduhoplovstva da razviju svoje vizije glavnih napora za pripremu za borbu protiv Kine i da mu ih pošalju do 28. februara. Dejvid Des Roš, bivši zvaničnik Pentagona i predavač na koledžu nacionalne odbrane u Vašingtonu, objasnio je za Al Džaziru da je Minihan u poziciji koja mu omogućava da kontroliše vazdušni saobraćaj, ključnu komponentu američke komande za vazdušnu mobilnost.

„Istorijski gledano, većina visoko rangiranih komandanata vazduhoplovnih snaga dolazi iz redova bombardera i pilota lovaca, a ne iz transportne zajednice. Zbog toga se komandant vazdušne mobilnosti obično smatra logističkom, a ne operativnom pozicijom. General je celu svoju karijeru proveo u Tihom okeanu, a poslednji put je bio zamenik komandanta američke komande za Indijski i Tihi okean. Stoga je možda svesniji kineske pretnje od bilo koga drugog i „može da igra direktnu ulogu u komandovanju američkim snagama u bilo kom sukobu sa Kinom“, rekao je De Roš.

Prema jednom bivšem zvaničniku Pentagona, „generalove reči će se posmatrati kao nešto više od klasičnog memoranduma, jer pojašnjava šta izaziva njegovu zabrinutost. Politički gledano, on je general sa četiri zvezdice i mnogi u svetu će njegovo mišljenje shvatiti kao mišljenje Pentagona”. Međutim, dodaje De Roš, „izgleda da njegov memorandum nije bio ništa drugo do interni dokument između njegovih jedinica“.

Interni, ali opasan dopis

Minihanovi komentari bili su među najjasnijim predviđanjima do sada od strane visokog komandanta i redak slučaj da zvaničnik na ovom nivou jasno stavlja do znanja da će SAD odgovoriti na kineski napad na Tajvan. Ove izjave dolaze nekoliko dana pre planirane posete državnog sekretara Entonija Blinkena Kini. Jun Sun, stručnjak za kinesko-američke odnose u Stimson centru u Vašingtonu, rekla je da je dopis došao nakon ozbiljnog napora administracije predsednika Džoa Bajdena da odbaci predviđanja o neminovnom ratu sa Kinom, uključujući njegovu jasnu izjavu na samitu na Baliju u novembru. Ona je rekla za Al Džaziru da su „komentari generala Minihana dospeli u centar pažnje jer su ponovo pokrenuli isto pitanje i sumnju, zbog čega se ljudi zapitaju da li su se pojavili novi dokazi koji podržavaju ovu tvrdnju, s obzirom na to da vojska ima zadatak da se pripremi za rat i dobije bitku“.

S druge strane, Metju Volin, izvršni direktor Američkog bezbednosnog projekta (ASP), istraživačkog centra koji se fokusira na vojna pitanja, smatra da je „generalov posao da se pripremi za rat, ali u zemlji u kojoj civilno rukovodstvo kontroliše profesionalna vojska, on samo nudi mišljenja“. „U današnje vreme, pomalo je neobično raspravljati o mogućnosti sukoba godinama pre nego što se dogodi“, ističe Valin. Dok Valin ističe koliko je teško predvideti budućnost, on napominje da nijedna zemlja neće imati koristi od rata na Tajvanu. Međutim, dodaje, „to ne znači da Kina na ovu stvar gleda na taj način“. „Peking ima različite kalkulacije, čak i ako su ekonomski i ljudski troškovi enormni u poređenju sa bilo kakvom potencijalnom dobiti.

Valin se nada da će diplomatija prevladati i da će „Kina obuzdati svoje ambicije i da će SAD podržati svoje saveznike na Tajvanu dok pažljivo balansiraju između odvraćanja i nenamerne provokacije“. Američki ekspert kaže da Kina „bez sumnje“ pažljivo prati reakciju na rat u Ukrajini, rekavši da „gleda ne samo kako SAD i njeni saveznici podržavaju potrebe Ukrajine, već i kako ovaj rat otkriva ozbiljne nedostatke u zalihama municije i lanac snabdevanja“.

“Nadam se da Kina ne vidi nedostatke i interesovanje za Ukrajinu kao priliku da napadne Tajvan. Amerika treba da ostane budna i spremna, a možda će generalove reči pomoći da se to osigura“, dodao je on.

2025. ili 2027. godina?

Komandant De Roš odbacuje procenu generala Minihana o izbijanju rata 2025. godine i kaže: „Ne slažem se sa njegovom procenom da će biti rata do 2025. godine, ali mislim da se Kina jasno priprema i obučava za invaziju na Tajvan. Većina stručnjaka kaže da će Peking biti spreman za invaziju do 2027. Prema njegovom mišljenju, najbolji način da se spreči kineski napad na Tajvan je da se dokaže da su SAD i drugi partneri u stanju da brzo ojačaju bezbednost Tajpeja i drugih partnera u regionu, što je, kako je rekao De Roš, „ono što general Minihan podstiče u svom memorandumu, koji se zalaže za postojanje jednog oblika snažnog odvraćanja“.

Stručnjak za odbranu Majkl Bek rekao je za Al Džaziru: „Ne znam da li general Minihan ima bilo kakve poverljive informacije o namerama Kine. Ovo bi mogla biti samo motivaciona poruka kako bi naterao svoje vojnike da treniraju jače. Da, postoji šansa za kinesku invaziju na Tajvan, ali ta mogućnost postoji skoro 75 godina i nije se desila. Kineska vojna moć se povećava, međutim, Peking ima svoje i složene proračune kada razmatra mogućnost invazije na Tajvan“, zaključio je Bek.