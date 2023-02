Kako prenose svjetski mediji, u Francuskoj uhapšen šef italijanske mafije prerušen u pica majstora.

Izvor: mondo.ba

Utvrđeno je da osuđeni italijanski ubica Edgardo Greko (63) radio kao pica majstor, nakon čega je uhapšen poslije 16 godina bjekstva. Smatra se da pripada jednoj od najmoćnijih mafijaških organizacija u toj zemlji, navodi se u tekstu britanskog lista Gardijan.

On je osumnjičen da pripada ozloglašenoj Ndrangeti, moćnoj mafijaškoj organizaciji u Kalabriji, u južnoj Italiji. Interpol je saopštio da je Greko uhapšen u četvrtak u francuskom gradu Sent Etjen, gdje je u jednom trenutku držao italijanski restoran pod pseudonimom.

Italijanske vlasti traže Greka da odsluži doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva Stefana i Đuzepea Bartolomea, navodi se u saopštenju Interpola. Braća Bartolomeo pretučena su na smrt gvozdenim šipkama u skladištu za ribe u januaru 1991. godine, saopštila je italijanska policija. Njihova tijela nikada nisu pronađena i vjeruje se da su rastvorena u kiselini.

On je takođe optužen za pokušaj ubistva Emilijana Mosjara "kao dio mafijaškog rata između bandi Pino Sen i Perno Prano koji je obilježio rane 1990-te". U junu 2021. Greko je postao vlasnik italijanskog restorana u Sent Etjenu pod nazivom Caffe Rossini Ristorante, koji je vodio do novembra 2021. godine, rekli su francuski tužioci.

Sudeći po dokumentima, koristio je ime Paolo Dimitrio, a radio je i u drugim italijanskim restoranima u gradu. Greko je takođe radio noćnu smjenu u piceriji pod svojim lažnim imenom, prenose italijanski mediji.

Nakon hapšenja u ranim jutarnjim satima, pojavio se pred istražnim sudijom u Lionu koji ga je zvanično obavijestio o italijanskom nalogu za hapšenje, rekli su tužioci. Potom mu je određen pritvor, prenosi Oslobođenje.