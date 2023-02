Kada je dječak podigao ribu i stavio je na čamac, ajkula je iskočila iz vode i ugrizla ga za trup.

Izvor: Printscreen/TikTok/9news

Na osmogodišnjeg dječaka iz Australije skočila je ajkula kada je izlazio iz vode na čamac, dok je sa ocem bio na pecanju Lejdi Masgrejv na Velikom koralnom grebenu.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako Mani Alam u ronilačkom odijelu visi sa merdevina i rukom ubacuje ribu koju je ulovio na palubu.

"Mani, pokaži mi šta imaš!", čuje se njegov otac Radvan koji ga snima.

Kada je dječak podigao ribu i stavio je na čamac, ajkula je iskočila iz vode i ugrizla ga za trup. Na trenutak je izgledalo kao da će ga povući u vodu jer je mu je dobar dio tijela bio u čeljustima, ali ga je srećom brzo pustila i završio je samo sa par ogrebotina. Video se iznenada prekida kada prestravljeni otac ispušta telefon.

"Bio je to šok. Samo je htio da mi pokaže prelijepu koralnu pastrmku koju je uhvatio. Dok sam je snimao, ajkula se bacila na njega", rekao je otac za 9News.

Dječak, sa druge strane, ni na snimku ni u razgovoru sa medijima nije djelovao nimalo uznemireno potencijalno smrtonosnim bliskim susretom.

"Uhvatio sam ovu ogromnu pastrmku i htio sam da je pokažem na TikToku. Ušao sam u vodu, držao sam pastrmku, a onda me je napala ogromna ajkula. ​​Osjetio sam nešto kao mali ugriz, malo na grudima, ali to je to", kazao je hrabri dječak i dodao da ga to neće spriječiti da se vrati u vodu.

Gledaoci su bili zaprepašćeni njegovom krajnje opuštenom reakcijom, pa su ga u komentarima hvalili kako ispao kul.