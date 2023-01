BriJel Deker je bila 65. supruga Vorena Džefsa, vođe kulta, koji je bio na FBI listi najtraženijih.

Supruga jednog od najozloglašenijih vođa kulta u američkoj istoriji bila je prinuđena da se uda za njega sa 18 godina. Sa izolovanom egzistencijom u kojoj su bili zabranjeni televizija, filmovi, muzika, internet i knjige, i načinom života koji je diktirao zli vođa Voren Džefs, Brijel Deker kaže da ju je tiranin indoktrinirao i negovao od malih nogu.

Ona je za "Kultiš" govorila o svom iskustvu odrastanja u poligamističkom mormonskom kultu, FLDS (Fundamentalistička crkva Isusa Hrista svetaca), zbog čega je bila primorana da sklopi ugovor sa Džefsom u mladosti. U vrijeme hapšenja 2008. godine, Džefs je bio na FBI-ovoj listi deset najtraženijih i imao je više od 70 žena, od kojih su 24 bile maloljetne djevojčice.

Dok je bio vođa crkve, ispirao je mozak, zatvarao, se*sualno i fizički zlostavljao više žena i djece zbog čega je osuđen na doživotni zatvor. Brijel je bila proizvod dogovorenog braka samog Džefsa. Učila je u školi u kojoj je Džef bio direktor i praktikovala je svoja stroga religiozna tumačenja.

Rekla je da čak ni kao dijete nije vjerovala Džefsu, a izolovano vaspitanje značilo je da će čuti samo ono što je crkva željela da čuje. Dekerova je rekla da su televizori bili zabranjeni kada je imala devet godina i da nisu mogli da gledaju nijedan film. Muzika je bila zabranjena prije njenog rođenja.

Šta je kult? Kultovi su doživejli bum pedesetih i šezdesetih godina prošlog vijeka. Mada su, prema sopstvenim akcijama i nerijetko uvjerenjima, opasniji od sekti, sam pojam riječi sekta često se koristi da bi opisao kultove. Međutim, kultovi mahom nisu religiozni, iako mogu biti. Glavna karakteristika kulta jeste harizmatični vođa. To je osnivač koga ostali članovi prate i idealizuju. Članovi kulta prate uputstva, načela i ubeđenja vođe, često na svoju štetu. Vođa kulta to čini prinudom ili ispiranjem mozga.

"Ne sjećam se da sam ikada slušala muziku, osim ako neko nije prekršio pravila", rekla je ona. Dodala je da je internet bio zabranjen kada je bila u porodici Vorena Džefsa, a čak su i knjige bile zabranjene. "Ako smo i pomislili lošu misao, onda smo morali da je priznamo, naučeni smo da priznamo ili da se prigovaramo ljudima", rekla je ona. "Bio je to kažnjiv grijeh u kojem ste mogli da budete proterani i da zauvijek izgubiti porodicu i sve."

"Imali su mnogo alata i taktika da nas zaslijepe da uradimo ono što su željeli da uradimo umjesto onoga što je logično ili što bi zapravo moglo biti bolje. Natjera roditelje da upišu svoju decu u crkvu, a onda im kaže da nisu dostojni svoje djece, da moraju da se pokaju u dalekoj kući i da mu pošalju novac. Dekerova je govorila o jednom slučaju kada je Džefs uzeo 30 djece od 30 majki, rekavši da nisu vrijedni.

"Bog im je dao tu djecu i sada kaže da nisu dostojni je previše ekstremno", rekla je ona. Dodala je da je provela dio svoje mladosti plašeći se da će se morati udati za Džefsa. Međutim, kada su se vjenčali, kaže da je pala u šok. Osjećala se kao u zamci. "On je bio taj koji me je negovao, u suštini, on je bio moj direktor", rekla je ona.

"Bila sam u tesnoj situaciji, nisam znala kako da se borim sa njim. Ne mogu da se borim protiv nekoga ko je tako visoko u crkvi." Dodala je: "Nisam se mučila toliko kao ostali jer uopšte nisam voljela Vorena Džefsa i to je ono što ga je na kraju zaista naljutilo."