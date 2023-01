Kloc je na svom Instagramu objavio dva video snimka i opisao detalje tuče.

Adama Kloca (37), meteorologa Foks njuza, napala je grupa tinejdžera u nedelju uveče dok se vozio podzemnom železnicom u Njujorku. Pored povrede rebara, zadobio je posjekotine po licu i modrice i podlive ispod očiju.

Nakon incidenta, Kloc je na svom Instagramu objavio dva video snimka i opisao detalje tuče i istakao da je policija u međuvremenu uhapsila nekoliko napadača, a bilo ih je sedam ili osam, navodi meteorolog.

"Gde su uopšte roditelji te djece? Neprihvatljivo je da njihova djeca ovako tuku ljude. Vraćao sam se kući nakon što sam u baru gledao utakmicu Njujork Džajantsa, kada je grupa od sedam-osam tinejdžera počela da maltretira starijeg gospodina u metrou. Rekao sam im, 'Hej ljudi, prestanite'. Ali nisu to uradili, nego su prešli na mene... I čovječe, kako su me sredili! Držali su me na podu, rebra su mi sva u modricama. Ali i oni su dobili svoju porciju udaraca", napisao je Kloc i nastavio da iznosi detalje.

Tinejdžeri su posle nasilnog ispada pobjegli iz voza. Policija je uspjela da privede tri osobe starosti od 15 do 17 godina, ali su vrlo brzo puštene iz pritvora.

"Pripremljeni su izvještaji o maloljetnicima i njihovi roditelji su pozvani da ih pokupe", rekao je predstavnik njujorške policije, a prenosi Dejli bist.

"Nekoliko rendgenskih snimaka i dobro sam. Rane će proći, sve je u redu! Njujork, ah, kakvo mjesto. Velika jabuka", sarkastično je zaključio Kloc.