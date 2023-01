Holova je takođe praktikovala odnos u troje sa kolegom i njegovom ženom. Pozvala je i muža da joj se pridruži, ali je on odbio.

Izvor: LA VERGNE POLICE DEPARTMENT

Veliki skandal drma malu policijsku stanicu u Tenesiju, nakon što je otkriveno da se udata službenica Megan Hol navodno upustila u odnose sa šestoricom kolega. "Ne želim da pričam o tome. Nastaviću da živim svoj život", rekla je policajka Megan Hol iz Tenesija, koja se ovih dana našla u centru skandala. Ona je otpuštena nakon što je istragom utvrđeno da je imala odnose sa šestoricom kolega iz policije, a strasti su često razmjenjivali u samoj policijskoj stanici.

Policajka je svojim kolegama slala eksplicitne fotografije, pokazivala grudi u đakuziju na policijskoj zabavi, imala oralni odnos sa kolegama u stanici dok su bili na dužnosti, čak se javno hvalila veličinom genitalija kolege i govorila svima da je u "otvorenom braku". Osim Halove, četvoro kolega je dobilo otkaz, a dvojica su dobila suspenzije.

Njihove orgije su se odvijale u hotelima, na brodovima i u kućama policajaca, a Holova je imala i trojku sa jednim kolegom i njegovom ženom. Takođe je pozvala svog muža Džedidija Hola da joj se pridruži, ali je on odbio. Inače, uprkos svim optužbama, Džedidija Hol je odlučio da ostane u braku sa Megan i radiće na problemima. Njih dvoje su u braku četiri godine, a on se sada suočava sa brojnim kritikama.

"Ne znam kako to, veći je čovjek od mene, ali pokušava da sačuva svoj brak", rekao je njegov šef Čed Partin za Dejli mejl. Partin je otkrio da je Džedidija bio na obuci za patrolu u Tenesiju, ali je odlučio da se povuče zbog skandala svoje supruge i umjesto toga preuzeo posao zamjenika. "Ponudio sam mu i obezbijedio mu sve resurse koji su mu bili potrebni. I sve što je rekao je — šerife, samo želim da radim za građane okruga Kafi i volim to što radim. Ne odobravam ono što se dogodilo u La Vergneu. On je ovdje žrtva. Nema nikakve mane na njegovom dosijeu. On radi fenomenalan posao", dodao je njegov šef.