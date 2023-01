Edi Rama izjavio je u Davosu da je "karma ku*ka" misleći na veliki korupcijski skandal koji je potresao Evropski parlament.

Izvor: YouTube/Printscreen/AtlanticCouncil

Predsjednici Evropskog parlamenta (EP) Roberti Metsoli albanski premijer Edi Rama rekao je u četvrtak da je "karma ku*ka" misleći na veliki korupcijski skandal koji je potresao tu instituciju poslednjih nedelja.

Rama je sugerisao da Evropska unija sad zahtjeva više standarde od potencijalnih članova, poput Albanije, nego što ih se pridržavaju njeni članovi nagovještavajući licemjerje u pogledu korupcije zemalja koje su već u uniji. "Više od polovine zemalja EU više neće moći da uđe u EU. Ne govorim o bivšim komunistima. Govorim i o osnivačima, vjerujte mi", rekao je Rama govoreći na panelu na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Evropski parlament našao se u centru opsežne istrage koja se bavila time da li su strane vlade, uključujući Katar i Maroko, nezakonito uticale na njegov rad. U istragu su uključeni bivši potpredsjednik EP parlamenta, bivši poslanik u EP, jedan parlamentarni pomoćnik i šef nevladine organizacije, piše politico.

Rama je naveo da se proces pridruživanja država kandidata razlikuje od onoga kada su zemlje poput Malte, inače Metsoline matične zemlje, postale članice bloka, rekavši da je to postalo "nevjerovatno neurotično i nepravedno". Albanija je na 110. mestu na Indeksu percepcije korupcije Transparensi internešenela, ispod Južne Afrike, Belorusije i Kazahstana.

Metsola je na to rekla da je parlament "uvijek bio izuzetno pozitivan kada je u pitanju proširenje EU, jer se mnogi od nas sjećaju kada smo se pridružili". Ali, dok je Rama rekao da njegova zemlja uči od EU o tome kako da izgradi demokratske institucije, on je i dalje imao osjećaj da će EU dobiti kaznu kakvu zaslužuje. "Roberta, izvini, moram to da kažem, kada je ovaj slučaj korupcije izašao. Rekao sam: karma je ku*ka", rekao je.