Voditeljka Džodi Hajzentruit je nestala pre 1995. godine i dalje nije razjašnjeno šta se desilo.

Nakon skoro tri decenije misteriozni nestanak Džodi Hajzentruit ostao je nerazjašnjen. Ona je tada imala 27 godina kada je njena novinarska karijera bila u usponu. Bila je zvezda lokalne tv stanice u Mejson Sitiju, a onda naprasno nestala. Džodi je jednog dana, 1995. godine kasnila na posao, a trebalo je da vodi jutarnje vesti. Međutim, niko od njenih saradnika se nije zabrinuo, s obzirom na to da je javila kako uskoro stiže. Ipak, nikad se više nije pojavila.

"Zvala sam je dva puta. Prvi put sam je probudila i tada sam razgovarala sam njom. Pitala je koliko je sati. Rekao sam joj. Rekla je da će odmah doći. Drugi put je telefon samo zvonio i zvonio... ", ispričala je producentkinja suosnivaču sajta FindJodi.com Džošu Bensonu 2011. Nakon što se 27 - godišnja Džodi nije uopšte pojavila na posao, to je svima bio jasan znak za uzbunu. Televizija na kojoj je radila (KIMT-TV) obavestila je policiju o slučaju i zatražila da se uradi istraga.

Policija je ubrzo pronašla njene stvari, razbacane oko njenog automobila. Ključ od auta je bio u neposrednoj blizini, dok su crvene potpetice, fen i minđuše, takođe bili na zemlji. Trotoar je bio mokar, a na njemu su se oslikavali tragovi vučenja tela. Komišije su otkrile policiji da su oko 4:30 čuli vrisak, dok je čovek koji je živeo nedaleko od njene kuće istakao da je video kombi svetlih boja dok je odlazio na posao. Policija je sumnjala da je voditeljka oteta nakon što je pokušala da otključa svoj automobil.

Iako je policija pronašla otisak dlana na vetrobranskom staklu i zalutali pramen kose u blizini automobila, nije bilo dovoljno dokaza kako bi mogli da otkriju šta se tačno dogodilo, te je sve ostalo na nivo nagađanja."Nažalost, u ovom slučaju nema puno dokaza, tačka.", rekao je poručnik Ron Vande Vird iz policijske uprave Mejson Sitija za FindJodi.co

Postojale su razne teorije o njenoj otmici, neki su smatrali da je kriv njen stariji prijatelj, međutim on je prošao poligraf i imao je jak alibi, dok su drugi sumnjali na silovatelja koji je živeo tada u blizini njenog stana. Voditeljka je godinu dana pre nestanka, 1994. godine, prijavila i da se oseća nesigurno jer se plaši da je prati neko ko vozi beli kamion.

"Džodi bi bilo lako pratiti. Njena kućna adresa, stambena jedinica i broj telefona bili su navedeni u javnom telefonskom imeniku Mejson Sitija... Takođe je imala isti radni raspored svaki dan i često je pričala o svojim planovima i mestima na koje će ići dok je prenosila vesti", primećuje FindJodi.com.

Vremenom, počela su da se pojavljuju lažna priznanja osuđivanih silovatelja, međutim, telo i dodatni dokazi nikada nisu pronađeni. Pisalo se čak i da je policija umešana u njenu otmicu, a iako je od 2001. proglašena mrtvom, njen slučaj nikad nije zastareo.

"Nikada nismo zatvorili slučaj. Za nas to nikada nije bio zastareo predmet. To je aktivna istraga otkako se to dogodilo", rekao je šef policije Mejson Sitija Džef Brikli.