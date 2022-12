Jedan vremešni plemić trebalo je da postane „regent“, a Njemačka je trebalo da postane „Rajh“. Hapšenja mreže desničara ove sedmice otkrivaju da bizarno nije uvijek smiješno.

U srijedu je u Nemačkoj uhapšeno 25 pripadnika "terorističke organizacije" koja se navodno spremala da izvede državni udar. Čak je i među okupljenima na takozvanom Vorldvebforumu u Cirihu prije tri godine počelo komešanje kad se mikrofona dočepao "princ“ Hajnrih XIII Rojs i počeo da sriče govor napisan na engleskom. Govorio je da "SR Njemačka nije suvjerena država, nego je i dalje okupaciona zona pod kontrolom saveznika". Njemačka za njega nije država nego nešto poput kompanije, i tako se njome i upravlja. Sve je to odavno poznato iz ideologije takozvanih "Građana Rajha“, navodi "Dojče vele" (DW).

Problem je samo što ovi ljudi vjeruju u ono što govore. Služba za zaštitu ustavnog poretka procjenjuje da oko 21.000 ljudi u Njemačkoj pripada toj sceni i vjeruje u ove teze. Najradikalniji proglašavaju "samoupravu“ po sistemu – pošto Njemačka nije država, onda sam ja država. Ne plaćaju porez, ili ne staju kad ih zaustavljaju saobraćajci. I to se uglavnom završi bez većih incidenata, ali ne uvijek.

Naoružani, organizovani i skloni nasilju

Ta grupa nije jedinstvena, ali se smatra opasnom. Mnogi od njih imaju dozvolu za držanje naoružanja, lovačkog ili sportskog. Službe su do sada poništile preko hiljadu takvih dozvola kad su doznale da se neko broji u "Građane Rajha“, ali vjeruje se da ih je još oko petsto naoružano. Zaplena oružja je pikantan zadatak. Tako je 2016. Volfgang P. u bavarskom mjestašcu Georgensngmnidu pucao na policiju i ubio jednog policajca. Slično se desilo ovog aprila u Baden-Virtembergu. Službe vjeruju da je oko dvije hiljade "Građana Rajha“ sklono nasilju.

Još je opasnije kad se, kao u ovoj šarenoj ekipi koja je navodno pripremala državni udar u Njemačkoj, tu nađu i vojnici ili bivši vojnici iz specijalnih jedinica. Tako je i nesuđeni njemački monarh računao na vojnu pomoć bivšeg pukovnika Maksimilijana Edera iz specijalnih jedinica vojske. Penzioner Eder je godinama postajao sve radikalniji, a "proslavio“ se tokom protesta protiv korona-mjera kada je rekao da bi "specijalne jedinice trebalo da odu u Berlin i raskrste sa političarima koji vode zemlju".

Organizatori puča su čuvari ustava

U tom društvu se našao i Ridiger von P. i vjeruje se da je uz "princa“ on bio i na samom čelu zavjerenika. On je čak bio zapovjednik bataljona padobranaca u Bundesveru, a nečasno je otpušten iz vojske kad je otkriveno da je krao i prodavao oružje. Istraga planiranja državnog udara dovela je i do sumnje u jednog aktivnog pripadnika specijalnih jedinica. Tu je i bivši policajac Mihael F. koji je suspendovan iz policije ne samo jer je aktivno učestvovao u protestima protiv korona-mjera, već je tamo izvodio nacistički pozdrav. Ovi slučajevi postavljaju i pitanje kako je moguće da su o svrgavanju vlasti smišljale plan i osobe koje su položile zakletvu da će čuvati ustavni poredak ove zemlje. Oni su znali sa oružjem jer su prošli vrhunsku obuku u vojsci ili policiji.

To je i Bundesveru postalo jasno kod skandala sa neonacistima u njegovim redovima tako da od 2017. godine svi koji žele obući uniformu prolaze bezbjednosnu proveru. Ona sada obuhvata i eventualnu sklonost ekstremnim gledištima i nasilju. Od ovog oktobra je uvedena još stroža provjera svih koji žele u neku od specijalnih jedinica. Ali i njemačka vojska je svesna da je teško proveravati i bivše, odnosno vojnike rezervnog sastava.

Samo da je protiv države

U grupi koju je navodno okupio nesuđeni regent Hajnrih XIII Rojs (u njegovom zamku u Tiringiji je navodno planiran državni udar), bilo je i raznih drugih desničara, antivaksera, ezoterika, nostalgičara za DDR-om. Može se pretpostaviti da su se okupili ličnim poznanstvima, a da je onda njihova riješenost rasla kao grudva koja se zakotrlja niz breg. Službe su sličnu radikalizaciju primjetile i među onima koji su protestovali protiv korona-mjera – na tim ponekad masovnim protestima svakako je bilo i mnogo običnih građana, koji nisu na umu imali nikakvo rušenje države.

Vjera u uspjeh ove organizacije

Već su čitava istraživanja i knjige pisani na temu "grupnog mišljenja“ (Group think) – kako ljudi u zatvorenoj grupi slušaju samo jedni druge, ne iznose stav suprotan onome što misle da većina misli, i onda postaju sve uvjereniji u stavove grupe. To se vidjelo i tokom udara na Kapitol u Vašingtonu. U današnjem svijetu društvenih mreža ljudi često pišu i čitaju samo ono što pišu osobe sličnih uvjerenja jer su svi drugi "pod kontrolom“. Tako se stvara uvjerenje da zapravo "svi“ misle onako kako oni misle – ali se ne usuđuju reći zbog straha. Ali kad bude osvojen Bundestag i oni preuzmu vlast, svima će se "otvoriti oči“ i pašće na koljena pred njemačkim princem.

Po procjeni Službe za zaštitu ustavnog poretka o ovom urotničkom pokušaju, "ova otkrivena mreža je tipičan primjer stvaranja nove mješovite grupe osoba sklonih nasilju u kojoj se stapa i ideologija ‘građana Reicha’ i teorije zavjera iz područja nepovjerenja prema institucijama države i ekstremne desnice“, piše direktor Službe Tomas Haldenvang.