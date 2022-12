Kalinka Bamberski (14) je umrla 1982. godine i od tada traje borba njenog oca koji tvrdi da ona nije umrla prirodnom smrću, već da je kriv ljudski faktor.

Izvor: Profimedia

Kalinka (14) je ćerka Andrea Bamberskog (84) i Danijele Krombač. Imala je brata Nikolasa. Andre Bamberski (84) je rođen u Francuskoj 1938. godine. Po struci računovođa, danas je penzioner. Život je posvetio hvatanju ubice svoje ćerke. Slučaj Kalinka tek je nedavno riješen, piše "Psihologist". Andre Bamberski je živio i radio u Kazablanci, u Maroku. Sa njim je bila supruga Danijela te njihovo dvoje male djece, ćerka Kalinka i sin Nikolas.

U Kazablanci su upoznali doktora Dietera Krombača i njegovu drugu ženu, Inge. Prva žena dr. Krombača, Monika, umrla je iznenada sa 24 godine. Krombač je par godina stariji od Bamberskog, a u Kasablanci je radio kao ljekar u nemačkom konzulatu. Tu su bila i njegova djeca iz prvog braka, sin Boris i ćerka Diana.

Ova dva para su često i na lijep način provodili zajedno vrijeme u egzotičnoj zemlji na sjeverozapadnom dijelu Afrike. Djeca su im takođe išla u istu internacionalnu školu i družila se. Međutim, došlo je do ljubavne afere između Danijele Bamberski i Dietera Krombača. Za njega se znalo da voli mlađe žene, dok je Danijela u tom periodu imala oko tridesetak godina i bila je jako lijepa i zgodna. Danijelin muž Andre u to vrijeme nije znao za ovu aferu.

U Francusku se vraća porodica Bamberski 1974. godine. Druga porodica, Krombač, napušta Maroko takođe i odlazi da živi u Njemačku. Danijela Bamberski iznenada obavještava svog supruga Andrea da je pronašla posao u agenciji za nekretnine. Problem je ležao u tome što je posao bio u Nici, otprilike 560 kilometara istočno od mjesta Pečbuskea u kojem su oni živjeli u tom trenutku. Ona je smislila da tamo iznajmljuje apartman, a da kući dolazi vikendom kako bi obilazila porodicu.

Njenom suprugu Andreu je to bilo jako sumnjivo pa je od nje tražio bilo kakav kontakt. Adresu firme, broj telefona,... Danijela je to odbila jer je smatrala to uvredom. Nije se osjećala prijatno jer on nema povjerenja u nju. Došlo je vrijeme za Nicu. Spakovala se, sjela u automobil i otišla. Andre je uzeo drugi auto i pratio ju je.

Umjesto da skrene ka Nici, Danijela je otišla u Tuluz. Tu se Andre uvjerio da ga supruga laže. Kada je stigla na željenu destinaciju, parkirala je ispred stambene zgrade. Ušla je u zgradu i odande nije izlazila narednih sedam dana. Andre je odmah krenuo za njom i na recepciji kod portira se raspitivao o svojoj supruzi. Portir mu je instant odgovorio: "Ah, znam, Vi sigurno mislite na gospođu Krombač". Odgovor je šokirao i razbjesnio Andrea.

Nakon toga, uslijedio je razvod vrlo brzo. Danijela se ubrzo odselila u Bavarsku u Njemačkoj gdje je nastavila da živi sa Krombačom. Njih dvoje su se vjenčali dvije godine kasnije 1977. godine, a starateljstvo nad djecom je prepustila bivšem mužu Andreu.

Andre je sa djecom, Kalinkom i Nikolasom živio u Francuskoj, a 1980. godine je želio da se preseli u Maroko. Bivša supruga je bila protiv toga jer onda ne bi mogla da viđa djecu redovno. Andre je zbog toga popustio i odlučio da sa djecom ostane u Francuskoj. Nakon toga, ubrzo, djeca odlaze da žive u mjestu Lindau koje se nalazi na jugu Njemačke. Tamo su živjeli kod majke Danijele i njenog novog muža, dr Krombača. Izgubio je starateljstvo i pristao je da viđa djecu tokom praznika.

Smrt Kalinke

Danijela je pozvala 10. jula 1982. godine Bamberskog. Pozvala ga je iz Njemačke i saopštila mu užasne vijesti: "Kalinka je umrla". Andre Bamberski je tada imao 45 godina. Nije mogao ni sanjati koje će razmjere poprimiti ta tragedija niti kako će Kalinkina smrt promijeniti njegov, ali i živote svih umiješanih u ovaj slučaj. Od tog trenutka, pa idućih trideset godina, vodiće se pravna, ali prvenstveno privatna bitka za rasvjetljivanje ubistva četrnaestogodišnje Kalinke Bamberski.

Čak 27 godina kasnije, dešava se neobična situacija. U Francuskom gradu Mulhausu, blizu granice sa Njemačkom, oko tri časa iza ponoći je na zemlji ležao zavezani muškarac sa povezom preko usta. Policija dobija anonimnu dojavu od ženske osobe koja na francuskom jeziku sa jakim njemačkim naglaskom izgovara sljedeće: "Idite u Rue de Tileul, preko puta carinske kancelarije. Tamo ćete pronaći zavezanog čovjeka". Nepoznata žena je nakon toga prekinula vezu. Dva patrolna vozila su se odmah zaputila prema navedenoj adresi. Policajci su brzo locirali ozlijeđenog muškarca. Kada su mu skinuli povez s usta, on je samo promrmljao: “Iza ovog stoji… Bamberski!”

Bamberski je bio frustriran, ljut, besan. Kalinkinu smrt nije pripisivao višoj sili. Naprotiv, on je sumnjao na ljudski faktor. Kao vrlo praktičan čovjek, otprilike je razmišljao ovako: "Kalinka je imala 14, gotovo 15 godina. Komunikativna, zdrava, aktivna, sportski tip… Jednu noć je zaspala i više se nije probudila. Zašto?!", razmišljao je on.

Dva moguća scenarija

Danijela je Bamberskom rekla kako njen sadašnji suprug, Kalinkin i Nikolasov očuh, ima dva objašnjenja, odnosno da on sumnja na dva potencijalna uzroka Kalinkine smrti. Po mišljenju dr Krombača, koji je inače specijalista interne medicine, prvi scenario je toplotni udar. Kalinka je cijeli prethodni dan provela na jezeru, izležavajući se jakom suncu.

Drugi scenario, a taj je Bamberskom sigurno teže pao, kako je Kalinka umrla zbog odloženih posljedica potresa mozga kojeg je zadobila kao dijete. Naime, jednom prilike, dok su još bili u Maroku, 1974. godine, Bamberski je izgubio kontrolu nad vozilom. Sletjeli su s ulice, a mala Kalinka je udarila glavom i zadobila potres mozga.

Ekshumacija tijela Kalinke

Manja grupa ljudi se okupila na njenom grobu tri godine kasnije, 1985. godine. Neki su nosili čak i forenzička odijela. Bio je tu i specijalni šator zbog ekshumacije Kalinke. Ovaj postupak je zatražio njen otac, Andre. Skidajući masku, iz šatora izlazi patolog. Pokretom glave daje znak Bamberskom da trebaju popričati nasamo.

"Gospodine Bamberski, uzorke ćemo poslati na dodatnu analizu, samo… Imamo problem. Ovo Vam neće biti lako da čujete. Ali, kako da kažem… Nedostaju genitalije. Nema! Kompletan reproduktivni sistem je odstranjen. Žao mi je", rekao je patolog.

Andre se umalo nije srušio, policajac mu je pomogao da ostane na nogama.

"Kako… Kako je to moguće?", Bamberski je upitao.

Patolog nije imao odgovor na ovo pitanje. Napomenuo mu je da u obdukciji u Njemačkoj nije pisalo ništa ovako. Patolog je smatrao da je došlo do neke greške u komunikaciji između forenzičkih laboratorija. Andreu je tada bilo sve jasno.

"Nije u pitanju nikakva greška. Radi se o namjernom prikrivanju teškog zločina. Ne samo ubistva, već i silovanja", rekao je Andre, otac Kalinke.

Na kraju je ustanovljeno da je odgovoran za ubistvo Dieter Krombač. Osuđen je na 15 godina zatvora, ali nikada nije dokazano da je silovao Kalinku jer nikada nisu pronađeni njeni reproduktivni organi.