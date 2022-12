17 ukrajinskih ambasada je primilo krvave pakete.

Izvor: Profimedia

Osamnaest ukrajinskih diplomatskih misija u 12 zemalja primilo je krvave pakete u, kako je Ukrajina opisala, "kampanji terora i zastrašivanja“. Oleh Nikolenko, portparol ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova, rekao je da su paketi istovremeno poslati iz jedne evropske zemlje, što nije mogao da otkrije dok je istraga u toku.

Ukrajina je od petka saopštila da je 17 ambasada dobilo pakete, što ukazuje da je još jedna isporučena u subotu. Radnik ukrajinske ambasade u Madridu povrijeđen je u srijedu od bombe sa pismom, koja je upućena ukrajinskom ambasadoru u Španiji. Još četiri bombe pisma poslate su u srijedu na adrese u Španiji, uključujući španskog proizvođača oružja koji je proizvodio rakete donirane Ukrajine, kao i španskog premijera Pedra Sančeza i američke ambasade u Madridu.

U intervjuu za CNN u petak, ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba opisao je ono što je usledilo nakon napada u Madridu kao "čudno“ i "čak bolesno“. On je rekao da su nakon srijede u razne ukrajinske diplomatske misije počeli da stižu paketi natopljeni tečnošću karakterističnog mirisa i sa očima životinja.

"U jednom slučaju to je najvjerovatnije oko krave, au drugom oko svinje“, rekao je Kuleba. Upitan ko misli da stoji iza paketa, Kuleba je rekao da se "osjeća u iskušenju da navede Rusiju“ jer ima koristi od sijanja straha među ukrajinskim diplomatama. Ali on je dodao da bi to mogao biti i neko ko simpatiše Rusiju, pa će sačekati nalaze istrage koja je u toku.

Ruska ambasada u Madridu objavila je u četvrtak na Tviteru da su bilo kakvi teroristički napadi na diplomatska predstavništva "potpuno za osudu". U petak popodne, ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su paketi dostavljeni ambasadama Ukrajine u Mađarskoj, Holandiji, Poljskoj, Hrvatskoj i Italiji, generalnim konzulatima u Napulju i Krakovu i konzulatu u Brnu u Češkoj.

Kasnije je saopšteno da je sličan paket dostavljen i madridskoj ambasadi i da su istražitelji na licu mjesta. Nikolenko je postavio sliku bašte madridske ambasade, gdje se vidi španski policajac kako patrolira sa psom.

Pored paketa, rezidencija ukrajinskog ambasadora u Vatikanu bila je zaprljana onim za šta Ukrajina sumnja da su možda životinjski izmet. "Vrata stana i stepenice i zidovi u ulazu bili su zamazani prljavom materijom neprijatnog mirisa“, rekao je ambasador Ukrajine u Vatikanu Andrij Juraš.

"Teško je u potpunosti objasniti zašto i šta je razlog za ovu strašnu poruku, ali to je bez sumnje sistematski trend, sistematski napad na ukrajinske misije širom Evrope“, rekao je on.

Primljena je lažna prijetnja bombom u vezi sa ambasadom Ukrajine u Kazahstanu, a ambasada Ukrajine u Vašingtonu je primila pismo koje sadrži članak koji kritikuje Ukrajinu. Ukrajina je pozvala svoje ambasade da pojačaju bezbjednost i zamolila zemlje domaćine da pomognu.