Prema tvrdnjama publiciste Džo Bajden čak i nije dobio "nuklearni kofer".

Izvor: Profimedia/ Ting Shen

Ko zaista odlučuje u Americi, da li se baš sve, pa i za one najbitnije stvari pita predsjednik SAD razotkrio je publicista Milan Vidojević.

"O tome da li će Amerika na nekoga baciti atomsku bombu ne odlučuje predsjednik SAD. To je velika zabluda. Odlučuju generali koji nisu označeni u sistemu. Ključevi su kod njih. Džo Bajden nije doboio koferče kad je postao predsjednik. Nemaš čak ni taj privid da ti odlučuješ automskoj sudbini Amerike i sveta. Pogotovu što general koji nosi koferče ima drugi ključ. Nema jedan ključ, moraju da se stave oba ljuča. To su posebno obučeni ljudi, možda obučavani decenijama za funkcije koje će obavljati. Nivo – ili kako to oni zovu “clearance” - poznavanja tajni koji ima predsjednik SAD je nizak. Mislim da je 5. A šta ćemo sa onima koji imaju “clearance” iznad predsjednika?", upitao je Vidojević gostujući u emsiji "Lučić inserti".

On se potom prisjetio jedne priče koju je saznao od jednog od ključnih ljudi FBI-a.

"Ronald Regan je u predizbornoj kampanji pričao kako će kad postane predsjednik razotkriti tajne NLO i vanzemaljaca. Tu priču o Reagnu mi je inače poslao Ted Ganderson koji je bio svojevremeno jedan od šefova u FBI-u. Dakle, Regan je pozvao generala koji je vodi to kosmičko odeljenje u Pentagonu i tražio da mu donese sve materijale. A general mu reče – gospodine predsjedniče ja to ne mogu da vam dam. Ali ja vam naređujem, ja sam vaš vrhovni komandant, reče Regan. Da, odgovori general, ali ne i u ovom slučaju", ispričao je Vidojević.

"Nuklearni fudbal"

Crna tašna koja u stopu prati predsjednika Amerike a u kojoj se nalazi sve što je potrebno za jedan nuklearni napad, zove se - "fudbal". Neko je još zove i nuklearni fudbal, atomski fudbal, crna kutija... Godinama se vjerovalo da se u njoj nalazi crveno dugme čijim se pritiskom aktiviraju nuklearne rakete. Ali evo šta se zaista nalazi u njoj:

• Crna knjiga sa 75 strana gdje se između ostalog nalazi opis kako postupati u slučaju nuklearnog napada.

• Još jedna crna knjiga u kojoj se nalaze popisana mjesta na kojima bi se u slučaju nuklearnog napada sakrio predsjednik Amerike.

• Fakscikla u kojoj se nalazi 10 strana u kojima je opisano kako će se upravljati sistemom komunikacije kojim se predsednik SAD u vanrednim situacijama obraća naciji.

• Kod za autorizaciju nuklearnog napada.

Sigurno se pitate zbog čega se ovakav jedan kofer, to jest tašna zove - fudbal? Ime je dobila po šifrovanom nazivu tajnog plana za nuklearni rat koji se zove - Dropkick (udarac sa zemlje). Oni koji nose ovu tašnu obučeni su tako da ako predsjednik SAD odluči da je vreme za napad, mogu da za nekoliko minuta pripreme "nuklearni fudbal". Tašna sa predsjednikom ide bilo gdje. Pa čak i tokom trčanja. Tako je jedan od vojnika, sa sve ovom tašnom u ruci, koja teži 20 kilograma, trčao za Bilom Klintonom dok je ovaj džogirao oko Bijele Kuće.

Inače "nuklearni fudbal" se prvi put pojavio za vrijeme administracije Džona Kenedija, tačnije ubrzo posle Kubanske krize 1962. godine.

Američki obaveštajci su znali da predsjedniku treba neograničen pristup nakon što je Kenedi postavio pitanja Savetu za nacionalnu bezbjednost o nuklearnom napadu. On je želeo da zna da li je potrebno da se konsultuje sa ministrom obrane i vojnim čelnicima ako se odluči za pokretanje nuklearnog napada protiv komunističkog bloka.