Žena sa Floride Amanda Ramirez podnijela je tužbu jer je tvrdila da je za makarone mogla da da manje para, ali je odlučila da plati više jer je privukla reklama koja "nije tačna."

Izvor: Profimedia/Shutterstock

Žena je pokrenula tužbu od 5 miliona dolara protiv proizvođača "Mac and cheese" za mikrotalasnu zbog tvrdnji kompanije da je potrebno samo tri i po minuta da se pripremi. Tužba koju je podnijela Amanda Ramirez iz Hajalea, Florida, kritikuje uputstva u kojima se kaže da ne uzimaju u obzir drugi koraci potrebni za pripremu gotovog obroka, a 3,5 minuta je samo vrijeme potrebno u mikrotalasnoj pećnici.

Prema sudskim dokumentima, njeni advokati tvrde da je ona platila više za ovaj proizvod nego što bi platila inače jer je pisalo da se sprema tako brzo. Tvrde i da ga ne bi kupila da je znala istinu. Optuženi, kompanija Kraft Heinz Foods, koja takođe proizvodi Heinz Baked Beanz, ocijenila je tužbu kao "neozbiljnu", prenosi CNN.

"Svjesni smo ove neozbiljne tužbe i snažno ćemo se braniti od navoda u žalbi", rekao je portparol kompanije Kraft Heinz Foods za list. U žalbi, koja je podnijeta američkom Okružnom sudu za južni okrug Floride 18. novembra, tvrdi se da je obećanje da će jedna porcija američkog delikatesa biti "spremne za 3½ minuta" što je "lažno i obmanjujuće". Advokati gospođe Ramirez tvrde da 3,5 minuta ne uzima u obzir ostala četiri koraka potrebna za pripremu tjestenine - uklanjanje poklopca i vrećice za sos, dodavanje vode, mikrotalasnu pećnicu i miješanje, prema sudskim dokumentima.

U tužbi se navodi da kompanija nepravedno profitira od ovog lažnog oglašavanja jer kupci vjeruju da će brend biti iskren prema njima. Vil Rajt, jedan od advokata gospođe Ramirez, uzvratio je kritičarima. "Postoji mnogo ljudi koji mogu da osjećaju da je ovo samo malo izmišljanje i da to nije slučaj i to razumijem", rekao je on za NPR. "Ali mi težimo nečem boljem. Želimo da korporativna Amerika bude direktna i iskrena u reklamiranju svojih proizvoda."

Pored odštete od 5 miliona dolara, tužilac takođe traži kaznenu odštetu, tražeći da se kompaniji "naloži da prestane sa obmanjujućim oglašavanjem", navodi se u sudskim dokumentima. Jedan od advokata koji vode slučaj, Spenser Šihan, je advokat iz Njujorka poznat po tome što radi na sličnim slučajevima.