Američka obavještajno-bezbjednosna agencija "CIA" navodno planira da regrutuje Ruse koji su nezadovoljni ratom u Ukrajini.

Američka obavještajno-bezbjednosna agencija "CIA" navodno planira da regrutuje Ruse koji su nezadovoljni ratom u Ukrajini, prenosi "Wall Street Journal". Ovo je izjavio zamjenik direktora operacija CIA, Dejvid Marlou.

On je govorio u Hajden centru Univerziteta Džordž Mejson u Arlingtonu u Virdžiniji u Sjedinjenim Američkim Državama. Rekao je da je "invazija" na Ukrajinu veliki neuspjeh predsjednika Rusije, Vladimira Putina. Prema njegovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin je "ispustio“ svu svoju moć i uticaj "invazijom“ na Ukrajinu. On je sukob opisao kao "ogroman neuspjeh Moskve" i rekao da je to predstavljalo priliku zapadnim obavještajnim agencijama da regrutuju nezadovoljne Ruse.

"Putinov najbolji trenutak je bio dan prije nego što je započeo invaziju kada je još uvijek imao vremena da ne napadne Ukrajinu, utiče na NATO i pokaže da je Rusija jedna moćna nacija. Tražimo po cijelom svijetu Ruse kojima se to gadi kao i nama. Zato smo otvoreni za posao", rekao je Marlou.