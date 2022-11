Ovo je jedan od najštetnijih slučajeva špijunaže u švedskoj istoriji.

U Švedskoj je počelo suđenje dvojici braće iranskog porekla optuženima da su decenijama špijunirali u korist Rusije i njene obavještajne službe GRU. Jedan od braće je radio za švedsku obavještajnu službu i nacionalne oružane snage.

42-godišnji Pejman Kija radio je za švedsku obavještajnu službu i oružane snage zemlje između 2014. i 2015. godine. Švedski tužioci navode da su informacije prosleđene Rusima potekle od nekoliko organa u okviru švedske bezbjednosno-obavještajne službe, poznatih pod akronimom SAPO.

Pejman Kija takođe radi za Odbrambenu obavještajnu agenciju Oružanih snaga, koju Šveđani poznaju kao MUST, koja je odeljenje Centralne komande oružanih snaga. MUST je i strana obavještajna služba i vojno bezbjednosna kontraobavještajna agencija. Ekspert za obavještajne poslove Joakim fon Braun rekao je za švedski emiter SVT da je to jedan od najštetnijih slučajeva špijunaže u švedskoj istoriji.

Pejman Kio je uhapšen u septembru 2021, a njegov brat Pajam Kio je uhapšen dva mjeseca kasnije. Obojica su negirali bilo kakvo otkrivanje tajni stranim vladama. Kada je Pajam čuo za hapšenje svog brata, navodno je brzo demontirao i razbio hard disk, koji je kasnije pronađen u kanti za smeće. Disk je mogao da sadrži informacije švedskih obavještajaca koje bi on prenio Rusima.

Dvojica braće Iranaca, koji su naturalizovani švedski državljani, suočavaju se sa doživotnim zatvorom ako budu proglašeni krivima. Kažu da je u Švedsku stigao krajem 1990-ih. Tužilac Mats Ljungkvist je uvjeravao da su dokazi strogo povjerljivi i da je riječ o zaista neobičnom suđenju, jer se sličan slučaj u Švedskoj nije pojavio više od 20 godina.

Jedan od najvećih špijunskih skandala u Švedskoj je incident tokom Hladnog rata, kada je Stig Bergling, švedski oficir za bezbjednost koji je radio i za SAPO i za oružane snage, prodao mnogo švedskih tajni Sovjetskom Savezu. Osuđen je na doživotni zatvor 1979. godine, kasnije je pobjegao na izdržavanju kazne i dobrovoljno se vratio u Švedsku 1994. godine.