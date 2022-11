Trojica muškaraca su proglašeni krivima za ubistvo 298 ljudi tokom bombaškog napada na letu MH17.

Izvor: Profimedia

Holandski sud proglasio je trojicu muškaraca krivima za ubistvo 298 ljudi na letu MH17, koji je oboren ruskom raketom zemlja-vazduh kada je letio iznad istočne Ukrajine 2014. godine. Sud je proglasio krivim ruske državljane Igora Girkina i Sergeja Dubinskog i Ukrajinca Leonida Harčenka, piše Gardijan.

Treći ruski državljanin, Oleg Pulatov, oslobođen je optužbi. Oni su 2014. bili borci proruskog separatističkog pokreta, Donjecke Narodne Republike. Niko od muškaraca se nije pojavio na sudu i samo je Pulatov izabrao da imenuje advokate, koji su se u njegovo ime izjasnili da nisu krivi.

Sud je u četvrtak saopštio da je Rusija imala ukupnu kontrolu nad separatističkim snagama u istočnoj Ukrajini u vrijeme kada je avion oboren. Presudom je ograničeno 32-mjesečno suđenje koje je počelo u martu 2020. u sudnici blizu aerodroma Šiphol, odakle je let MH17 poletio 17. jula 2014. za Kuala Lumpur. Samo nekoliko sati nakon leta, projektil je eksplodirao odmah iznad i lijevo od pilotske kabine, uzrokujući da se avion razbio u vazduhu, prema međunarodnoj istrazi. Svi su poginuli.

Žrtve su bile iz 17 zemalja, uključujući 198 holandskih državljana, 43 Malezijca, 38 Australijanaca i 10 iz Velike Britanije.Osamdeset žrtava bila su djeca.

Govoreći uoči presude, holandski premijer Mark Rute je rekao da će on i njegove kolege nastaviti da se bore za pravdu za žrtve. "Sve zemlje koje su izgubile svoje voljene u ovoj strašnoj nesreći 2014. godine, mi to nikada nećemo pustiti", rekao je on novinarima sa samita G20 na Baliju. Tokom suđenja, rođaci žrtava su sudu, lično i putem video-linka, svjedočili o svojoj ogromnoj tuzi i o tome kako su im se životi zauvijek promijenili kada su saznali da je njihova voljena osoba bila na MH17.

Tužioci su, nakon nalaza međunarodne istrage, zaključili da četvorica muškaraca nisu "sami pritisnuli dugme", već su bili odgovorni za oduzimanje BUK-a iz Rusije i njegovo postavljanje na ratište. Holandija i Australija rekle su 2018. da je Rusija odgovorna za katastrofu, nakon što su istražitelji zaključili da je projektil BUK došao iz ruske vojne baze.

Kremlj je uvijek negirao bilo kakvu umiješanost, tvrdeći da je isključen iz istrage. Girkin, koji nosi ime Igor Strelkov, bio je komandant snaga koje podržavaju separatisti 2014. On je ranije rekao da osjeća "moralnu odgovornost" za smrt 298 ljudi, ali je odbio da prizna ulogu u obaranju aviona, kritikujući pravni postupak.

Dubinski i Pulatov su imali visoke uloge u Donjeckim separatističkim snagama. Dubinskij je bivši vojni oficir GRU, ruske vojne obavještajne službe, i bio je šef obavještajne službe samoproglašene Donjecke Narodne Republike. Pulatov, koji je oslobođen optužbi, bio je bivši oficir ruskog specijalca, specijalne jedinice ruske vojne obavještajne službe. Bio je jedan od zamijenika Dubinskog.

Harčenko je bio komandant borbene jedinice u Donjecku i primao je naređenja od Dubinskog. Kobni lanac događaja za MH17 počeo je da se odvija u noći između 16. i 17. jula kada je BUK prokrijumčaren preko granice iz Rusije u Ukrajinu i prevezen u Donjeck, navode tužioci.