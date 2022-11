General u penziji komentarisao je najnovije poteze Moskve.

Izvor: rt/printscreen

Profesor Robert Barić, general u penziji i bivši zamenik načelnika Generalštaba Oružanih snaga Republike Hrvatske, u Newsroomu je prokomentarisao situaciju u Ukrajini, posebno povlačenje Rusa i situaciju oko Hersona. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da se ruske trupe spremaju da se povuku iz velikog dela okupirane ukrajinske oblasti Herson. Međutim, Putin o tome još nije govorio.

"On to prepušta vojsci, jer neko mora da bude žrtveni jarac", objašnjava Robert Barić i dodaje: "Surovikin je novi komandant i iako je brutalan, konačno je napravio strategiju, na žalost Ukrajine i jedini je komandant svih ruskih snaga u Ukrajini."

Govoreći o situaciji u Ukrajini, Barić ističe da su sve ofanzivne operacije u septembru i oktobru brzo bile završene. Rusija prelazi na stratešku odbranu i nema izbora, dodaje Barić: "Oni baš i nemaju izbora, a Surovikin je to očigledno uradio uz dozvolu političke elite jer je bilo neophodno. Krajem oktobra sa satelitskih snimaka se videlo da Rusi grade odbrambene linije duž same reke na istočnoj obali Dnjepra. Surovikin je doneo odluku da se moraju povući. To područje koje Ukrajina sada vraća je područje gotovo koliko i Hrvatska. Rusi se polako povlače."

Barić dodaje da je ovo prilika za Ukrajinu da zada dodatne udarce: "Kada se neprijatelj povlači, nećete se smestiti nego ćete napasti, jer je to najbolja situacija za nanošenje dodatnih gubitaka. Ali još uvek ima 30.000 do 50.000 ruskih vojnika, i to ne bilo kojih, profesionalnih vojnika koji vrede i zato je Surovikin odlučio da sačuva taj borbeni potencijal."

Hrvatski stručnjak ukazuje na to da "ako vojnici ostanu, Herson će biti novi mali Staljingrad i Ukrajinci će ih napasti". "Vidi se da je ukrajinska taktika bila dobra, postepen napredak", rekao je, pa odgovorio i na pitanje koliko bi moglo da traje rusko povlačenje. "Verovatno dve do tri nedelje, ne ide brzo, a zavisi i od ukrajinskih napada. Sad je blato, morali su da smanje borbena dejstva. Kad padne sneg, borba će biti drugačija. Povlačenje pod vatrom je teško i Rusi će imati gubitke, ali manje nego da su ostali i branili Herson. Biće to veliki udarac, zato Putin ćuti i odluke prepušta drugima."

Rusi žele da napuste porušeni grad, tvrdi on. "Deportovali su veliki deo stanovništva, uništavaju sve što mogu, da za Ukrajince ne ostane ništa korisno", primetio je Barić. Govoreći o ruskim i ukrajinskim ciljevima, Barić objašnjava: "Putin je u svom poslednjem govoru rekao da je cilj aneksija ove četiri pokrajine i očuvanje koridora do Krima. Ukrajinski cilj je da udari ka Zaporožju i Marijupolju ili, ambicioznije, od Donjecka prema Marijupolju, da se razbije most. Rusi su uspostavili odbrambenu liniju koju pokušavaju da održe. Ukrajinci napadaju sa strane, ali i tamo kiša i blato otežavaju borbu. Surovikinova nova strategija je strateška odbrana - prvo odbrambena linija. Kada Herson padne, a on će pasti, Ukrajinci će moći da presretnu logistički lanac Rusa. Rusi imaju bespilotne letelice koje su male sa dometom od 40 km, ali dovoljne da onesposobe ili oštete tenk ili lake brodove i imaju ih u izobilju".

Govoreći o zimi, dodao je: "Videćemo kako će se svaka strana prilagoditi. Ukrajina ne želi da se Rusi oporave, oni će napasti, ali problem je zimsko ratovanje, kada se sve zamrzne. Potrebna su im guseničarska vozila, a važna je i briga o vojnicima. Ukrajinci će pokušati da vuku manje poteze."