Dokumenti otkrivaju ko je pomagao pukovniku da pobijedi NATO.

Izvor: Profimedia

Producent "Al Džazire" Džamal Elšajal je svojevremeno dobio pristup sjedištu libijske obavještajne agencije u Tripoliju. Među dokumentima razbacanim po srušenoj zgradi bili su tajni dosijei koji ukazuju na to da su uticajni Amerikanci savjetovali Muamera Gadafija od početka libijskog ustanka. Evo šta je Al Džazira još 2011. pisala o tome šta je Elšajal otkrio.

"Uništenje libijskog obavještajnog štaba u srcu Tripolija od strane NATO vazdušnih udara pretvorilo je zgradu od koje su se nekada plašili u simbol kako je Gadafijev režim gotovo srušen. Imanje čuvaju desetine naoružanih boraca pobunjenika, od kojih su mi neki rekli da su njihovi prijatelji i porodice nestali kao direktan rezultat „obavještajnih podataka“ onih koji su radili u zgradi. Pošteno je pretpostaviti da se među ruševinama i opljačkanim kancelarijama nalaze neke od najmračnijih, najdubljih tajni Gadafijevog režima. Tražim fajlove pod nazivom Lockerbie ili IRA, ali sve je u potpunom neredu. Odveden sam u kancelariju Abdulaha Alsinusija, šefa libijske obavještajne službe i jednog od najozloglašenijih i najstrašnijih ljudi Gadafijevog režima. Po njegovom stolu razbacane su desetine dokumenata sa oznakom ‘strogo povjerljivo’, ali pobunjenici koji su u mojoj pratnji ne žele da nešto odnesem. Pronalazim fasciklu pod nazivom ‘Musa Al Sadr’, koji je bio osnivač pokreta Amal, šiitske partije u Libanu, koji je nestao u Libiji prije više od 30 godina. U roku od nekoliko sekundi, fasciklu uzima moj čuvar koji je rekao da nijedan od ovih dokumenata ne može napustiti imanje", posvjedočio je on tada.

U prostoriji pored, navodi on, nalazi se spavaća soba sa sopstvenim kupatilom opremljeno plišanim đakuzijem, što je, kako kaže, pokazatelj luksuznog načina života koji su vodili šefovi bivšeg režima.

"Izvaljen na krevetu, pobunjenik je imao popodnevnu dremku. Scena koro nadrealna. ‘Bože, kako se vremena mijenjaju’", šapnuo sam.

Savjetovao Gadafija kako da pobijedi NATO

Uspio je kako tvrdi da prokrijumčari neke dokumente, među njima i neke koji ukazuju da je Gadafijev režim, uprkos njegovoj stalnoj antiameričkoj retorici, održavao direktnu komunikaciju sa uticajnim ličnostima u SAD.

"Pronašao sam ono što je izgledalo kao zapisnik sa sastanka visokih libijskih zvaničnika – Abubakra Alzlajtnija i Mohameda Ahmeda Ismaila – i Dejvida Velča, bivšeg pomoćnika državnog sekretara za vreme Džordža V. Buša. Velč je bio čovjek koji je posredovao u sporazumu o obnavljanju diplomatskih odnosa između SAD i Libije 2008. Velč sada radi za Behtel, multinacionalnu američku kompaniju sa milijardama dolara građevinskih poslova širom Bliskog istoka. U dokumentima je zabilježeno da se 2. avgusta 2011. Dejvid Velč sastao sa Gadafijevim zvaničnicima u hotelu Four Seasons u Kairu, samo nekoliko blokova daleko od američke ambasade. Tokom tog sastanka Velč je savjetovao Gadafijev tim kako da pobijedi u propagandnom ratu, sugerišući nekoliko “mjera za izgradnju povjerenja“, navodi se u dokumentima. Čini se da dokumenti ukazuju na to da je uticajna američka politička ličnost savjetovala Gadafija kako da pobijedi SAD i NATO. Zapisnici sa ovog sastanka bilježe njegove savjete kako da potkopaju libijski pobunjenički pokret, uz potencijalnu pomoć stranih obavještajnih agencija, uključujući Izrael", rekao je on.

U dokumentima je između ostalog stajalo: „Sve informacije vezane za Al Kaidu ili druge terorističke ekstremističke organizacije treba da se pronađu i daju američkoj administraciji, ali samo preko obavještajnih agencija Izraela, Egipta, Maroka ili Jordana… Amerika će ih saslušati. Bolje je da izgleda da te informacije stižu iz pomenutih zemalja”.

Dokumenti takođe pokazuju, navodi on dalje, kako Velč savjetuje Gadafijev režim da iskoristi trenutne nemire u Siriji apotom ga i citira - "Važnost iskorišćavanja situacije u Siriji, posebno u pogledu politike dvostrukih standarda koju je usvojio Vašington... Sirijci nikada nisu bili vaši prijatelji i ništa ne biste izgubili da iskoristite situaciju tamo da biste osramotili Zapad.”

Pomoć američkog kongresmena

Uprkos ovom očiglednom ohrabrenju Gadafija da vodi propagandnu kampanju na račun Sirije, navodi producent Al Džazire, dokumenti tvrde da je Velč napao Katar, opisujući postupke Dohe kao “cinične“ i pokušaj da skrene pažnju sa nemira u Bahreinu.

"U dokumentima se navodi da je Velč predložio sljedeće rješenje za krizu za koje je rekao da bi ga mnogi podržali u američkoj administraciji: „Gadafi treba da se povuče“, ali „ne mora nužno da se odrekne svih svojih ovlašćenja“. Ovaj savjet je jasna kontradikcija sa javnim zahtjevima Bijele kuće da Gadafi mora da bude uklonjen. Prema dokumentu, kada se sastanak završio, Velč je obećao: „Sve će prenijeti američkoj administraciji, kongresu i drugim uticajnim ličnostima. Čini se da Velč nije bio jedini istaknuti Amerikanac koji je pomagao Gadafiju. Na podu kancelarije šefa obavještajne službe ležala je koverta adresirana na Gadafijevog sina Saifa Al-Islama. Unutra sam pronašao nešto što izgleda kao rezime razgovora između američkog kongresmena Denisa Kuciniča, koji se javno suprotstavio američkoj politici prema Libiji, i čovjeka koji je bio posrednik u komunikaciji sa sinom libijskog lidera. U njemu se detaljno opisuje zahtjev kongresmena za informacijama koje su mu bile potrebne da lobira kod američkih zakonodavaca da obustave podršku Libijskom nacionalnom prelaznom savjetu (NTC) i da stave tačku na vazdušne napade NATO-a. Prema dokumentu, Kucinič je želio dokaze o korupciji unutar NTC-a i, kao i Velč, sve moguće veze unutar pobunjeničkih redova sa Al-Kaidom. U dokumentu se takođe navode konkretne informacije potrebne za odbranu Saifa Al-Islama", naveo je on.

Bilo je potrebno šest mjeseci da se sruši Gadafijev režim, kaže on, ali je pukovnik vladao više od četrdeset godina.

"Tokom njegove vladavine hiljade ljudi je nestalo, avioni su dignuti u vazduh, a poslovi vrijedni milijardu dolara sklopljeni su pod najsumnjivijim okolnostima. Saznavanje istinite priče iza svega ovoga će potrajati, a čak i tada postoje neke stvari koje se nikada neće saznati. Portparol američkog Stejt departmenta rekao je da je Dejvid Velč "privatni građanin" koji je bio na "privatnom putovanju" i da nije nosio "nikakve poruke od američke vlade". Velč nije odgovorio na zahtjeve Al Džazire za komentar. Denis Kucinič je izdao izjavu za Atlantic Wire u kojoj se navodi: „Al Džazira je pronašla dokument koji je libijski birokrata napisao drugim libijskim birokratama. Sve što dokazuje je da su Libijci čitali Vašington Post... Svaka implikacija da sam radio bilo šta osim pokušaja da se okonča neovlašćeni rat je fikcija", posvjedočio je Džamal Elšajal.