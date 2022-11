Opisano je kako je teško živeti bez struje u Kijevu i drugim gradovima u Ukrajini, kao da je jako teško doći do pravih informacija jer kada nestane struje, nestane i Internet.

Oleksandr Rogovski iz Zajednice Ukrajinaca u Hrvatskoj gostovao je na televiziji N1. On je govorio o uslovima u kojima žive Ukrajinci u Kijevu, kao i o tome šta je cilj Rusa. On kaže da je teško doći do informacija o životu u Ukrajini jer kada nestane struje, nestaje i internet.

"U principu, postoji raspored kada ima struje, a kada nema. Četiri sata ima struje, pet sati nema. Ne možete tačno da znate kada će struja nestati. Prijatelj živi na 25 spratu i ljudi ne koriste lift jer ne znaju on zna kada će nestati struje. Stavljaju kutije sa vodom i hranom jer ako se zaglavite u liftu, tamo ste 3 do 4 sata", objašnjava on.

Rogovski kaže da Rusi više za cilj nemaju demotivaciju. "Ovo je zapravo genocid. Uništavanje infrastrukture da bi se ljudi iselili iz gradova, ako imaju gde. Ako nemaju gde, onda se smrzavaju u stanovima. 90 odsto stanova u Kijevu je povezano do velikih toplana i, ako nema struje, nema tople vode. Kličko je oprezan i temperatura u stanovima je oko 18 stepeni. Zimi će biti veoma teško i veoma hladno", rekao je on.