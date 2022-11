Ruski predsjednik Vladimir Putin je navodno razgovarao sa Emanuelom Makronom o nuklearnim napadima na Hirošimu i Nagasaki.

Ruski lider Vladimir Putin alarmirao je zapadne lidere pozivajući se na nuklearne napade na Hirošimu i Nagasaki u razgovoru sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, rekli su diplomatski izvori. Prema izvorima, Putin je izrazio stav da su bombardovanja – koja su izazvala predaju Japana i kraj Drugog svjetskog rata pokazala da "ne morate da napadate velike gradove da biste pobijedili“.

Sjedinjene Države su detonirale dvije atomske bombe iznad japanskih gradova Hirošime i Nagasakija 6. i 9. avgusta 1945. godine. Navedene primjedbe dolaze usred sve veće zabrinutosti da bi ruski lider mogao biti spreman da upotrijebi taktičko nuklearno oružje u Ukrajini, gdje je ruski snage su trpile sve veće neuspijehe u sukobu.

Izvor je rekao: "Makron je bio izrazito uznemiren. Zvučalo je kao veoma težak nagovještaj da bi Putin mogao da detonira taktičko nuklearno oružje na istoku Ukrajine, a da Kijev ostane netaknut. Činilo se da je to bila suština njegovih primjedbi.'

"Dva predsjednika su nesumnjivo razgovarala o riziku od upotrebe nuklearnog oružja. Putin želi da prenese poruku da su sve opcije na stolu, u skladu sa ruskom doktrinom koja se odnosi na nuklearno oružje", kazao je izvor iz francuske vlade Dejli mejlu.

Oni su prošle nedelje otkrile da je tokom poslednjih dana svog boravka u Dauning Stritu, Liz Trus postala sve zabrinutija da bi Putin mogao da upotrijebi nuklearno oružje na "bojnom polju“ u Ukrajini – do te mjere da je postala fiksirana na vremensku prognozu u slučaju da vjetar oduvao radioaktivni oblak iznad Velike Britanije.

Obavještajne agencije su gospođi Trus rekle da bi Putin mogao da eksplodira oružje u vazduhu iznad Crnog mora, što bi Zapadu pokazalo za šta je sposoban, a da ne izazove nuklearni rat punih razmjera. Zvaničnici su upozorili da bi Putin mogao da "otiče u nuklearnu energiju“ nakon što su ukrajinske snage napale drumski most koji povezuje Rusiju i Krim, nešto što je ruski predsjednik rekao da će "preći crvenu liniju“ i izazvati "sudnji dan“.

Njegove bezbjednosne službe su ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom rekli da postoji "veoma visok“ rizik da bi Rusija mogla da upotrijebi taktičko nuklearno oružje. Putin je upozorio da ako zapadne sile ugroze "integritet“ ruske teritorije, onda ćemo "svakako upotrijebiti sva sredstva koja su nam na raspolaganju“, dodajući: "Ovo nije blef“.

Makron je 12. oktobra u intervjuu rekao da Francuska "očigledno“ neće upotrijebiti nuklearno oružje kao odgovor na ruski nuklearni napad na Ukrajinu. "Francuska ima nuklearnu doktrinu koja je zasnovana na vitalnim interesima zemlje i koja je jasno definisana. To ne bi bilo u pitanju da je došlo do nuklearnog balističkog napada u Ukrajini ili u regionu", rekao je on.