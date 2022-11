Gavin Dansmur, učitelj veronauke je bio u vezi sa učenicom Megan Reid koja je tada imala 17 godina.

Izvor: Fejsbuk

Srednjoškolski učitelj veronauke Gavin Dansmur (50) nikada više neće moći da radi u školi jer je 2015. godine, dok je bio zaposlen na Largs Akademi u gradu Largs na jugozapadu Škotske, započeo vezu sa studentkinjom Megan Reid (25), piše Dejli mejl.

Dunsmur i Reid su započeli svoju vezu kada je ona bila tinejdžerka. Zbog ove veze, Dansmur je napustio svoju ženu Šonu i preselio se kod Reid. Oni sada imaju dvoje dece i venčali su se prošle godine. Nakon što su se Dansmur i njegova supruga razdvojili, ona je 2018. rekla da je postala sumnjičava kada je njihova ćerka pitala da li zna da Dansmur ima novu devojku.

Šona Dansmur je rekla da veruje da njegov odnos sa Reidom prevazilazi odnos mentora i učenika. Jedan od njegovih kolega joj je navodno rekao da su se Reid i Dansmur često družili tokom pauze za ručak. Takođe se tvrdi da su Dansmur i Reid posetili kafić između marta i avgusta 2015. Bili su u društvu drugih mladih ljudi.

Megan Reid je tada imala 17 ili 18 godina. Generalni savet nastavnika Škotske (GTCS) uklonio je Dansmura iz registra nastavnika nakon što je istražio njegovu vezu sa učenicom Reid. GTCS je počeo da istražuje učitelja 2018. Donald Reid , 62-godišnji otac Megan Reid, rekao je da ga je veza njegove ćerke sa Dansmurom "poremetila" i da je njegov sin, koji je mlađi od nje, pretrpeo zlostavljanje zbog slučaja.

"Kada me ljudi pitaju za moju ćerku, teško mi je jer bih morao da im kažem da je pobegla sa učiteljom. Za vezu sam saznala od četvrte strane. Videlo sam dve odgovarajuće čestitke u njenoj sobi. Jedna je bila za njen rođendan, a druga je bila o završetku srednje škole. Dobila je čestitke od drugih nastavnika koje su bile prikladne. Dobila je neprikladnu čestitku od gospodina Dansmura. On ju je na njoj nazvao 'Meg Mog'. Pozvao sam njenog direktora škole Heder Berns i rekla joj šta mislim. Rekla mi je da je ta učiteljica pod istragom i da istraga navodno uključuje Megan“, rekao je Donald Reid tokom istrage.

"Nisam obavešten o istrazi jer je Megan imala više od 16 godina. Bio sam, i još uvek sam, njen otac u to vreme, i smatrao sam da je neprikladno što sam za istragu saznao kroz glasine. Sećam se da sam jednom pronašao otkrio da je Megan otišla na večeru sa gospodinom Dansmuirom i pitao sam se zašto dolazi u Largs da vidi Megan. Mislio sam da sam blizak sa svojom ćerkom, ali očigledno to nije bio slučaj. Rekla mi je da nikada nije bila sama sa g. Dansmuir. Megan ima mlađeg brata i on je zbog toga bio žrtva zlostavljanja. Majka joj je rekla da nije srećna zbog cele situacije, ali nije želela da izgubi ćerku", dodao je Rid.

Bivša radnica Akademije Largs Polin Hjuz rekla je istražiteljima da sumnja da je jednom u školi zatekla Reid i Dansmura u intimnoj situaciji. Veza između Dansmura i Reida je pod istragom od kada ih je nastavnik na Largs akademiji video u kafiću. Rekao je da su se ponašali kao "par". Dansmur nije prisustvovao saslušanju o njegovoj navodnoj vezi sa Reid i nije angažovao advokata da se brani od optužbi.