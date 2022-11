Aktuelni predsjednik SAD Džo Bajden takođe obilazi zemlju kako bi podstakao ljude da glasaju.

Izvor: Profimedia

Uži krug bivšeg predsjednika SAD Donalda Trampa raspravlja o najavi predsjedničke kampanje za 2024. Tri izvora kažu Aksiosu da će Tramp zvanično objaviti svoju kandidaturu za deset dana, 14. novembra.

Podsjetimo, Tramp je na skupu u državi Ajova najavio da je "vrlo, vrlo vjerovatno" da će se ponovo kandidovati za predsjednika, prenosi Bi-Bi-Si. Tramp je juče govorio na prvom od četiri skupa koji će biti održani u narednih pet dana u okviru kampanje republikanskog kandidata.

"Da našu zemlju učinim prosperitetnom, bezbjednom i slavnom – vrlo, vrlo, vrlo vjerovatno ću to učiniti ponovo", rekao je on. "U redu? Vrlo, vrlo, vrlo vjerovatno. Vrlo, vrlo, vrlo vjerovatno", dodao je on. "To je sve što ću reći za sada. Vrlo, vrlo brzo."

Aktuelni predsjednik SAD Džo Bajden takođe obilazi zemlju kako bi podstakao ljude da glasaju. Ni Džo Bajden ni Donald Tramp neće biti na listi na izborima sledeće nedelje na kojima će građani odlučivati o guvernerima saveznih država i odnosu snaga unutar američkog Kongresa. Ali ovi izbori su važni jer će umnogome uticati na to kako će izgledati predsjednički izbori za dve godine.