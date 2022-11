Bliski saveznik ruskog predsjednika pohvalio je Volodimira Zelenskog kao "snažnog i samouvjerenog lidera" koji se ne smije "potcjenjivati".

Izvor: Profimedia

Jevgenij Prigožin, bliski saveznik Vladimira Putina - nazvan Putinov kuvar - i osnivač ozloglašene grupe Vagnerovih plaćenika, takođe je rekao da je Zelenski bio "fin čovjek" - uprkos standardnoj liniji Kremlja. U izjavi koju je na društvenim mrežama podijelila njegova ketering firma, Prigožin je rekao: "Iako je on predsjednik zemlje koja je neprijateljski raspoložena prema Rusiji u ovom trenutku, Zelenski je snažan, samouvjeren, pragmatičan i fin momak".

Na pitanje zašto hvali čovjeka koga je Moskva u velikoj mjeri kritikovala, omalovažavala i napadala otkako je došao na vlast 2019. godine, on je dodao: "Da biste postali jači, da biste pobjedili, morate da se odnosite prema protivniku s poštovanjem. Ne potcjenjujte ga. Uvek tražite mane u sebi i vidite šta je dobro i važno što se može naučiti iz iskustva neprijatelja."

Njegove primjedbe su u potpunoj suprotnosti sa karakterizacijom Zelenskog koju je iznosio Kremlj. Kada je pokrenuo invaziju u februaru, Putin je pozvao ukrajinske vojnike da zbace Zelenskog sa funkcije, rekavši da će biti lakše izaći na kraj sa generalima nego sa "bandom narkomana i neonacista" koja je trenutno na vlasti. Ruski državni mediji i stranice društvenih medija koje su povezane sa Kremljom takođe su gurale neosnovane tvrdnje da je Zelenski zavisnik od droge. U jednom intervjuu, ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je rekao: "On govori mnogo stvari. Zavisi šta pije ili puši".

Njegovi komentari podvlače sve veći javni profil i rastuće samopouzdanje u izjašnjavanju o osjetljivim pitanjima oko rata u Ukrajini uprkos Kremlju. To dolazi pošto je poslednjih nedelja napravio seriju otvorenih intervencija, pridruživši se čečenskom lideru Ramzanu Kadirovu u ismevanju nastupa ruskih generala u Ukrajini.

Ruska politička analitičarka Tatjana Stanovaja rekla je da je interesantno da Prigožin iznosi stav koji je daleko od Putinovog - mišljenje koje se drugi u vladajućoj eliti možda ne usuđuju da izraze. Dodala je: "Prigožin se usudio. On misli da ima pravo i misli da to ne bi naljutilo Putina". Stanovaja je rekla da Prigožin nije tražio formalnu ulogu moći, rekavši: "Mislim da je za njega to više kao 'poslovni projekat' koji treba da proda Putinu da bi bio bliže vezan za Kremlj. On bi izbegao svaku stvarnu zvaničnu odgovornost, udobnije je ostati u međuprostoru, između državnog i nezvaničnog statusa.

Ove primjedbe dolaze nakon što je gospodin Prigožin prošlog mjeseca prvi put potvrdio da je osnovao ozloglašenu Vagner grupu. Prigožin, čiji drugi posao pruža ketering usluge Kremlju, rekao je da je osnovao plaćeničku jedinicu tokom prve ruske invazije na Ukrajinu 2014. godine. Grupa je od tada stekla reputaciju da obavlja prljav posao ruske vojske, ostavljajući trag brutalnog nasilja, silovanja i ratnih zločina.

Poznato je da je djelovao na ratištima od Evrope do Bliskog istoka, Južne Amerike i Afrike. "Sam sam očistio staro oružje, sam sredio pancire i našao specijaliste koji bi mi mogli pomoći u tome. Od tog trenutka, 1. maja 2014. godine, rođena je grupa rodoljuba, koja je kasnije dobila naziv Vagner bataljon. Ponosan sam što sam uspio da odbranim njihovo pravo da zaštite interese svoje zemlje", rekao je Prigožin u izjavi.

Vagner uglavnom regrutuje iz redovne ruske vojske, često preuzimajući one koji su izbačeni iz njenih redova. Međutim, nakon što je pretrpio velike gubitke u borbama u Ukrajini, Prigožin je počeo da regrutuje iz zatvora u Rusiji.