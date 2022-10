Novi predsjednik Brazila je održao svoj prvi govor.

Izvor: Profimedia

Luiz Injasio Lula da Silva pobijedio je Žaira Bolsonara, koji nije uspeo da osvoji drugi mandat, u drugom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu. Kandidat levice Lula osvojio je 50,83 odsto glasova, u poređenju sa 49,17 odsto desničarskog Žaira Bolsonara, nakon što je prebrojano nešto manje od 99 odsto glasova, potvrdio je Vrhovni izborni sud u Brazilu.

"Pokušali su da me živog zakopaju"

Nakon objavljivanja rezultata, Lula se obratio svom štabu. Otišao je do govornice, ali mu je tada zazvonio telefon, pa je obraćanje kasnilo nekoliko minuta dok je završio razgovor. "Pokušali su da me živog zakopaju, ali ja sam tu", otvorio je svoj pobjednički govor. "Ovo je pobeda demokratskog pokreta, iznad interesa svih partija i ideologija", dodao je on.

Izvor: Profimedia

"Prvo, želim da se zahvalim Bogu. Ovi izbori su suprotstavili dvije veoma oprečne vizije Brazila jedna protiv druge, a pobjednik je brazilski narod. Brazilci žele knjige umjesto oružja, žele dobro da žive, dobro jedu, imaju posao i pristup obrazovanju. Brazilski narod želi ponovo da ima nadu. Tako ja razumijem demokratiju. Želim da se borim protiv rasizma, želim mir, demokratiju i dostojanstvo za Brazil", rekao je on. "Ne postoje dva Brazila. Mi smo jedna nacija."

Lula je rekao da mu je najveći prioritet da još jednom iskoreni glad. "Ne treba prihvatiti kao normalno da milioni muškaraca, žena i djece u Brazilu nemaju dovoljno hrane. Ovo će biti ogroman izazov i potrebno je obnoviti zemlju u svim aspektima. Brazil se vratio!" zaključio je Lula.

Izbori kao referendum o budućnosti Brazila

Izbori su poslužili kao referendum o dvije potpuno različite – i žestoko suprotstavljene – vizije budućnosti Brazila. Bolsonaro je obećao da će konsolidovati oštar zaokret udesno u brazilskoj politici nakon predsedništva koje je vidjelo jedno od najsmrtonosnijih izbijanja pandemije Covid-19 na svijetu i široko rasprostranjeno krčenje šuma u ​​basenu Amazona.

Izvor: Profimedia

Lula obećava veću društvenu i ekološku odgovornost, navodeći rastući prosperitet njegovog predsjedničkog mandata 2003-2010, pre nego što su korupcijski skandali okaljali njegovu Radničku partiju. Oko 120 miliona glasača pozvano je da glasa u elektronskim glasačkim mašinama koje je Bolsonaro kritikovao bez dokaza kao sklone prevari, što je izazvalo zabrinutost da možda neće priznati poraz, po ugledu na svog ideološkog saveznika, bivšeg predsjednika SAD Donalda Trampa.

To je pojačalo tenzije na najpolarizovanijim izborima u Brazilu od njegovog povratka demokratiji 1985. godine iz vojne diktature protiv koje se borio Lula, bivši sindikalni vođa, a koje se Bolsonaro, bivši vojni oficir, prisjeća sa nostalgijom.