Predsjednik Rusije Vladimir Putin govori o Ukrajini na panelu moskovskog instituta

Izvor: rt/printscreen

Predsjednik Rusije Vladimir Putin obraća se na panelu moskovskog instituta Valdai, a cijeli svijet prati zbog toga što je najavljeno da će pričati o Ukrajini, nuklearnom naoružanju, bezbednosnim prijetnjama, saradnji sa Kinom... U publici je veliki broj novnara, a pristup bini gdje se nalazi Putin odvojen je crvenom trakom, dok je obezbjeđenje raspoređeno sa svih strana. Prije početka događaja su svi zamoljeni da isključe svoje mobilne telefone.

"Mislim da neću ništa reći što već nisam rekao. Govorio sam o širenju NATO, vidjeli smo da one ignorišu naše interese. Ta ideja Alijanse nije uspjela, ali prosto - ignorišu nas. Sa tom podrškom zapadnih sila, Kijevski režim ignoriše Minski sporazum", kazao je Putin.

"Nešto je moralo da se uradi u Donbasu, narod tamo je dugo patio i morali smo da donesemo odluku. Ta odluka je bila da priznamo njihovu nezavisnost, nismo mogli da ih ostavimo. Uveli smo ih u Rusku Federaciju inače oni ne bi preživjeli. To je njihova slobodna volja, a Kijevski režim bi nastavio po starom. Šta je trebalo da uradimo sledeće? Pa da pokrenemo specijalnu vojnu operaciju", rekao je Putin o Ukrajini.

"Vidjeli smo šta se dešavalo prethodnih osam godina. Civili su patili. Svjesni smo da bi se to nastavilo i da smo nastavili da čekamo, još više civila bi patilo. NATO se širio u punom zamahu", izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

"Mi pokušavamo da sarađujemo sa velikim zemljama, ali tu je NATO. Imamo poruku za NATO. Hajde da prestanemo da budemo neprijatelji, hajde da živimo u harmoniji, dajmo šansu dijalogu i miru. Cilj im je da nas oslabe", rekao je Putin.

"Kijev već osam godina stvara utvrđeno područje u dubini Donbasa. Besmisleno je da tamo stalno trpimo gubitke. Biće sve gore kako vrijeme bude prolazilo. Naše trupe danas opkoljavaju Donbas i sa juga i sa sjevera. Da je specijalna vojna operacija počela kasnije situacija bi bila mnogo teža", kazao je Putin.

"Glavni cilj je pomoć narodu u Donbasu. Lugansk je u potpunosti oslobođen. Ima i dalje vojne aktivnosti u Donjecku, a mi smo morali da reagujemo. To je posledica situacija koje su ranije počele. Plan je da se pomogne narodu koji je bio u Donbasu", dodao je Putin.

O upotrebi nuklearnog oružja

"Dokle god postoji nuklearno oružje, postoji i rizik od korišćenja. CIljevi su primitivni, razlozi upotrijebe su bitniji. Već sam govorio o diktatu zapadnih sila koje pritiskaju svakoga u međunarodnoj organizaciji, čak i svoje saveznike. Pritiskaju Rusiju, tjeraju nas da se povinujemo njihovoj volji. Retorika da ćemo mi upotrebiti nuklearno oružje se koristi zbog uticaja na naše saveznike i partnere. Hoće da ih uvjere da smo mi primitivni i da želimo da je upotrebimo. Nismo nikad ništa rekli o upotrebi nuklearnog oružja, uvijek smo govorili o odgovoru. Liz Tras, bivša premijerka Velike Britanije je direktno govorila da Velika Britanija jeste nuklearna sila i da bi mogli da je upotrebe, ali niko nije reagovao na to. Niko je nije ispravio, svi su ćutali", rekao je on.

Zaporožje

"Kažu da mi granatiramo nuklearnu elektranu Zaporožje. Jesu li ludi? Pa mi je kontrolišemo. Zašto bi to radili? Jedan zapadni diplomata mi je rekao da odmah sklonimo oružje odatle. Rekoh mu da smo to uradili već. Niko ne govori o ukrajinskim napadima na nuklearnu elektranu Zaporožje, samo nas optužuju. To je smiješno, ali to se dešava. Rekli smo zapadnim diplomatama da su to sve sabotaže, ali oni nastavljaju da nas optužuju i govore kako će sve eskalirati", dodao je on.

"Prljava bomba"

"Ukrajina ima tehnologiju za prljavu bombu, ali optužuju nas za to. Nema poente da to radimo u Ukrajini. Pozvao sam ministra Šojgua da pozove sve svoje saradnike da analiziraju ovu situaciju. Moraju sve da provjere. Ono što znamo da ukrajinska služba pokriva tragove, htjeli su da iskoriste ovu bombu. Jedina nacija koja je koristila nuklearno oružje u istoriji je Amerika. Oni su to dva puta uradili. Zašto su morali da napadnu Hirošimu i Nagasaki? Jesu li one tada prijetile Sjedinjenim Američkim Državama? Nisu. Japanska vojska je tada bila slomljena, nisu ni mogle da se suprotstave tome tada. U mnogim knjigama se navodi da su saveznici napali Japance. Dakle oni to ne žele ni da priznaju da su uradili. Amerika je jedina zemlja na svijetu koja je koristila nukelarno oružje. Oni su to uradili jer su mislili da im je to u interesu. Rusija ima svojuu doktrinu. Tu piše kad, kako i zašto bismo mogli da iskoristimo nuklearno oružje da bismo odbranili svoj narod", rekao je Putin.

Budućnost globalnog finansijskog sistema

"Sve zemlje moraju da imaju priliku da budu suvjerene. Moramo poštovati svaku zemlju. Isto važi za finansije. Moramo depolitizovati sve vodeće zemlje svijeta. Ako stvorimo takve sisteme, a to nije lako, onda će međunarodne institucije raditi bolje i efikasnije. Treba izgraditi novi finansijski sistem sa znanjem i tehnologijom. Treba gledati interese svih. Dolar se koristi kao oružje. Što se tiče našeg finansijskog sistema, treba stvoriti depolitizovani sistem koji se bazira na nacionalnom monetarnom sistemu. Ovo je moguće u praksi", istakao je Putin.